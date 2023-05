Basket, in Promozione la IES Sport cede a Cerreto nell'ultima gara del campionato

Pisa, 2 maggio 2023 – Finisce con una sconfitta l’avventura della Ies Sport Pisa, nell’ultima giornata della fase ad orologio del campionato di Promozione, girone C: i biancocelesti, in formazione largamente incompleta, hanno infatti perso alla distanza sul campo della Polisportiva Basket Cerretese, fortemente motivata al successo, per poter sfruttare il fattore campo ai play-off. LA CRONACA – Giunti a Cerreto con soli nove giocatori, privi di Bonacci, D'Amico, Haveriku e Gennai, i ragazzi di Paolo Campani e Federico Marazzato hanno stentato in avvio, subendo un parziale iniziale di 12-0, per poi recuperare e finire il primo quarto sotto solamente di uno (16-15). Nel secondo, i biancocelesti hanno retto alle buone percentuali di tiro della Cerretese, difendendo con ordine e andando al riposo con un lieve svantaggio (32-29). La svolta del match è avvenuta nel terzo periodo, in cui i padroni di casa hanno fatto la partita, di fronte ad una Ies con poche chance di rotazione, in evidente inferiorità numerica, concludendo il quarto sul punteggio di 58-40 in proprio favore. Nei restanti dieci minuti di gioco Villani e compagni non sono mai riusciti a rientrare in gara, terminando così il match con una sconfitta netta e meritata che fa scivolare la squadra al sesto posto nella classifica finale. “Un vero peccato perché, con una sola vittoria in più -dichiara l’allenatore pisano Paolo Campani- avremmo mantenuto la quinta posizione, a lungo occupata in graduatoria, ma, considerando le varie vicissitudini della stagione, con le uscite importanti nella prima fase, e le molte assenze per lavoro durante il girone di ritorno, credo che ci possiamo ritenere soddisfatti”. Basket Cerretese-Ies Sport Pisa 73-51 Progressivo: 16-15, 32-29, 58-40 Ies Sport Pisa: Villani 21, Giusfredi 8, Timpano 6, Betti 2, Ardinghi, Casagrande 5, Bolelli, Bandino, Oliveri 9. All.: Campani.

Giuseppe Chiapparell