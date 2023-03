Basket, in Promozione importante successo del Cosmocare Cus in chiave salvezza

Cei ha terminato in doppia cifra con Bertola

Pisa, 27 marzo 2023 – Importantissimo successo, in chiave salvezza, per il Cosmocare Cus Pisa, nell’ultima giornata della regular season del campionato di Promozione, girone D. Gli uomini di coach Pietro Leoncini hanno infatti superato nettamente in casa la rivale Dinamo Basket Rosignano, iniziando così in un rassicurante quintultimo posto la prossima fase ad orologio.



LA CRONACA – Subito avanti i ragazzi di coach Leoncini, che piazzano un iniziale 14-5, controllando il secondo quarto: si va al riposo sul 27-18 per gli universitari.

In avvio di ripresa i gialloblù si perdono, segnano solo 3 punti contro i 15 degli avversari e iniziano il quarto decisivo sotto di 3 (30-33). Nel finale la squadra si ricompatta e con un perentorio 23-7 conquista una meritatissima vittoria.



Cus Pisa Cosmocare-Dinamo Basket Rosignano 53-40

Parziali: 14-5, 13-13, 3-15, 23-7.

Cus Pisa Cosmocare: Cei 11, Bertola 11, Bonasera 5, Francaviglia 6, Spagnoli 3, Llabres 6, Mariotti 8, Paradisi 2, Micciani 1, Larocca, Terni. All.: Leoncini.



GC