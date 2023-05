Basket, in Promozione impegnative trasferte per Ies Sport e Cosmocare Cus Pisa

Pisa, 16 febbraio 2023 – Sesta di ritorno del campionato di Promozione, che vede la Ies Sport Pisa nel girone C; nel raggruppamento D, gioca invece il solo Cosmocare Cus Pisa, mentre l’impegno del GMV è stato posticipato. GIRONE C – Al quinto posto, in serie positiva da cinque turni, sempre vincente nel 2023, la Ies Sport Pisa di Paolo Campani e Federico Marazzato ha incontrato il primo stop dell’anno, in casa con Massa e Cozzile, che ha così confermato la quarta posizione. Quanto il quintetto biancoceleste, che ha disputato il girone di ritorno in una configurazione inedita rispetto a quello di partenza, possa ambire a posizioni di classifica migliori, sarà dato saperlo dopo le gare con le due capoliste, Lella Pistoia e Lucca Sky Walkers. Sabato, a Pistoia, Giusfredi e compagni incontrano infatti Lella Basket, a lungo in testa da sola nel girone, adesso raggiunta e superata per differenza canestri da Lucca. La compagine pistoiese, la scorsa stagione sfortunata protagonista con il GMV della volata finale per la promozione in serie D, si è affermata di misura a Pisa ed è una delle squadre più in forma: per gli uomini di Campani servirà una giornata di grazia, possibilmente al completo, per poter compiere l’impresa. GIRONE D – Rinfrancato dal successo nel derby di Ghezzano con il Cosmocare Cus Pisa, dopo un digiuno preoccupante durato sei giornate, il GMV di Cinzia Piazza e Matilda Benedettini è tornato a perdere, nel recupero sul campo della Polisportiva Chimenti ed ha saltato lo scorso turno, che verrà recuperato l’1 marzo, a Volterra, sul campo della locale AutoEtruria. In attesa di tempi migliori, il quintetto di Cinzia Piazza e Matilda Benedettini, ultimo in classifica, riposa anche sabato prossimo: la gara casalinga contro Ineos Rosignano è stata infatti spostata al 15 marzo. Per i biancoverdi l’occasione è propizia per ritrovare la migliore condizione e recuperare qualche defezione. Gioca invece sabato a Livorno, sponda StonExpert US, il Cosmocare Cus Pisa, al terzultimo posto, con Dinamo Rosignano e Piombino. Gli universitari sono reduci da una netta sconfitta casalinga con la vicecapolista Stagno: al PalaCosmelli dovranno cercare due punti importantissimi per la salvezza, sfuggiti per poco all’andata, per provare ad allontanarsi dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Giuseppe Chiapparelli