Basket, in Promozione il GMV vince dopo un overtime nel derby con il Cus Pisa e si salva

Pisa, 1 maggio 2023 – Va al GMV l’ultimo derby dell’ultima giornata del campionato di Promozione, girone D: al PalaCus, contro i padroni di casa di coach Leoncini, già salvi da tre giornate, i biancoverdi di Ghezzano hanno vinto per un solo canestro, dopo un supplementare, conquistando sul campo la matematica salvezza. I ragazzi di Cinzia Piazza e Matilda Benedettini sarebbero stati comunque salvi, vista la contemporanea sconfitta, nella partita giocata alla stessa ora, di Versilia a Rosignano. Non è stata una bella gara, con i padroni di casa senza particolari stimoli e gli ospiti nervosi e fallosi, per l’importanza della posta in palio: ha vinto la squadra che ha mostrato più motivazione.

LA CRONACA – Con parecchie assenze da ambo le parti, le due compagini si sfidano inizialmente con Sciamanda, Bonasera, Cei, Bertola e Paradisi, per il Cosmocare Cus Pisa, a cui il GMV replica con Davini, Spagnoli, Botto, Balestrieri e Badalassi. L’avvio premia i padroni di casa, che sbagliano un po’ meno e chiudono il primo quarto in vantaggio di 4 lunghezze (14-10), riuscendo a mantenersi avanti fino al riposo (23-21). Nella ripresa la squadra di Cinzia Piazza e Matilda Benedettini registra la difesa e, pur senza compiere grandi miglioramenti in attacco, mette la freccia e termina in vantaggio il terzo periodo (27-31). Nel quarto gli universitari si rifanno sotto e, complice l’uscita per cinque falli del positivo Balestrieri, a 5’ dalla conclusione, riportano la gara in sostanziale parità, cogliendo dalla lunetta, a pochi secondi dalla fine, il tiro che vale l’overtime (40-40). Nel supplementare le due squadre, stremate, si ribattono colpo su colpo, ma è Botto, a 36” dalla conclusione, a trovare il canestro che vale il decisivo sorpasso.

I VALORI – Davini e Balestrieri, rispettivamente con 11 punti e 14 rimbalzi, e con 10 punti e 8 rimbalzi, sono stati i più lucidi tra i vincitori, a segno con nove atleti; in casa universitaria sono solo sei a segno, con Bertola e Bonasera, in doppia cifra, seguiti da Sciamanda e Paradisi a quota 9. Cosmocare Cus Pisa-GMV 44-46 Progressivo: 14-10, 23-21, 27-31, 40-40 Cosmocare Cus Pisa: Mariotti 2, Sciamanda 9, Bonasera 11, La Rocca, Cei 2, Benfratello, Bertola 11, Paradisi 9, Spagnoli, Terni. All.: Leoncini. GMV: Farnesi 4, Davini 11, Bini, Spagnoli 1, Ferretti 4, Botto 6, Leoncini 2, Buttitta 7, Curci, Berni, Balestrieri 10, Badalassi 1. All.: Piazza. Giuseppe Chiapparelli