Basket, in Promozione il GMV supera Rosignano e ipoteca la salvezza

Davini è stato ancora una volta decisivo, con 11 punti e 14 rimbalzi

Pisa, 16 marzo 2023 – Un GMV in grande spolvero, ulteriormente cresciuto rispetto alla incoraggiante sfortunata prova contro la vicecapolista Pallacanestro Stagno, ha superato nel recupero della sesta giornata di ritorno del campionato di Promozione, girone D, il forte Basket Sei Rose Ineos Rosignano, compiendo un passo forse decisivo verso la salvezza. A due giornate dalla fine della regular season, i ragazzi di Cinzia Piazza e Matilda Benedettini hanno infatti quattro punti di vantaggio su Versilia e Pallacanestro Piombino (che ha però una partita da recuperare), principali candidate a retrocessione e play-out.



LA CRONACA – Privi di Farnesi, probabilmente assente per lavoro fino al termine della stagione, i biancoverdi sono scesi in campo con Davini, Bini, Spagnoli, Curci e Balestrieri ed hanno lottato punto a punto nel primo quarto, che è stato in sostanziale equilibrio con molti errori da ambo le parti (12-13). Nel secondo, la difesa asfissiante dei padroni di casa ha iniziato a fare la differenza ed i green sono riusciti ad andare al riposo con un lieve margine in attivo (29-25).

La svolta è arrivata nella ripresa, quando Badalassi e compagni hanno annichilito Rosignano, impedendogli di andare a canestro, e trovando a loro volta una buona facilità offensiva, che ha permesso di arrivare ad un vantaggio massimo di 18 lunghezze dopo otto minuti. Terminato il terzo parziale sul 48-32, Davini e soci hanno poi controllato il match nell’ultimo, conquistando due punti che potrebbero valere l‘intera stagione.



I VALORI – Tre i giocatori in doppia cifra, Davini, rivelatosi ancora una volta indispensabile per la squadra di Ghezzano, con 11 punti e 14 rimbalzi, il solito giovanissimo Badalassi, sempre più una certezza, top scorer a quota 17, e Balestrieri, la cui esperienza, insieme a quella di Vongher, si è dimostrata fondamentale nella partita della stagione.



GMV-Ineos Rosignano 54-46

Progressivo: 12-13, 29-24, 48-32

GMV: Davini 11, Bini 7, Spagnoli, Botto, Vongher 2, Leoncini 4, Buttitta, Curci, Balestrieri 10, Ambrogio, Mendoza 3, Badalassi 17. All.: Piazza.

Ineos Rosignano: Thiam 2, Parri, Zadi, Maffei 3, Guidotti 9, Ciardi 5, Armillei 3, Benci 2, Raugi 6, Casella 3, Scammacca 9. All.: Raspo.



Giuseppe Chiapparelli