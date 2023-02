Basket, in Promozione il GMV fa sua la sfida salvezza sul campo di Piombino

Aldo Bini è stato protagonista con Farnesi e Badalassi in casa GMV

Pisa, 26 febbraio 2023 – Importante e netto successo per il GMV, nella trasferta di Piombino, sul campo della locale MP Esco Pallacanestro: i ragazzi di Cinzia Piazza e Matilda Benedettini, fino a ieri all’ultimi posto, hanno così raggiunto e superato, per gli scontri diretti, i piombinesi, ponendo le basi per il raggiungimento della salvezza.



LA CRONACA – Sceso in campo con Farnesi, Spagnoli, Vongher, Curci e Balestrieri, il quintetto di Cinzia Piazza ha iniziato subito bene, terminando il primo quarto con un buon vantaggio di 7 lunghezze (15-22), diventato più ampio al riposo (29-42): i biancoverdi, che non giocavano dall’8 febbraio, hanno dimostrato lucidità e determinazione, in un match che già dalla vigilia si presentava come un autentico spareggio per la salvezza.

Nella ripresa Farnesi e compagni non mollano, intensificano il vantaggio alla fine del terzo periodo (41-56), consentendo a coach Piazza di effettuare ampie rotazioni, che hanno portato a segnare ben undici atleti dei dodici a referto. Il risultato finale, un largo successo con un margine di 15 lunghezze, premia la squadra di Ghezzano, ricompensandola per la sfortuna finora incontrata in questa stagione.



I VALORI – Finalmente non è solo il giovane Badalassi, ancora in doppia cifra, a salvarsi, ma tutta la squadra biancoverde ha dimostrato impegno e determinazione. Da segnalare Bini, principale realizzatore con 15 punti (12 dei quali nell’ultimo periodo) e 16 rimbalzi, Farnesi, tornato in doppia cifra (12), con 12 rimbalzi, e Buttitta.



LA SALVEZZA - Con due gare da recuperare, la prima delle quali mercoledì sera a Volterra, a quattro giornate dalla fine della regular season, il quintetto di Cinzia Piazza e Matilda Benedettini, che nella scorsa stagione aveva giocato lo spareggio per la serie D, ha tutte le carte in regola per evitare l’ultimo posto, sinonimo di retrocessione diretta, o il penultimo, che porterebbe ai play-out, in una lotta che vede Versilia e Piombino, come principali rivali, insieme a Cosmocare Cus Pisa e Dinamo Rosignano.



Pallacanestro Piombino-GMV 57-72

Progressivo: 15-22, 29-42, 41-56

GMV: Farnesi 12, Bini 15, Spagnoli 4, Ferretti, Botto 2, Vongher 3, Leoncini, Buttitta 7, Curci 7, Balestrieri 8, Mendoza 2, Badalassi 12. All.: Piazza,



GC