Basket, in Promozione il GMV fa sua la sfida salvezza in casa con la Dinamo Rosignano

Pisa, 5 marzo 2023 – Importantissima vittoria per il GMV, nella quartultima giornata di ritorno del campionato di Promozione maschile, girone D: nello spareggio salvezza con la Dinamo Rosignano, i ragazzi di Cinzia Piazza e Matilda Benedettini hanno infatti vinto in volata, grazie ai rientri di Vongher e Davini e, soprattutto, all’exploit del giovane Federico Botto, top scorer e match winner in casa biancoverde. Grazie al successo, i giocatori di Ghezzano hanno abbandonato l’ultima posizione e si sono portati a due punti dalla Dinamo, con cui sono però in vantaggio negli scontri diretti.



LA CRONACA – Scesi in campo con Farnesi, Bini, Spagnoli, Curci e Balestrieri, i ragazzi di Cinzia Piazza e Matilda Benedettini non hanno iniziato bene, soprattutto in difesa, ma anche l’attacco non ha brillato per percentuali scelte e percentuali di realizzazione (18-19 dopo il primo quarto). L’ingresso in regia di Vongher, prima del riposo (33-35), ha migliorato l’assetto della squadra biancoverde, che, in avvio di ripresa, ha iniziato a difendere meglio e a trovare migliori soluzioni offensive, arrivando con Badalassi al sorpasso alle fine del terzo quarto (55-53), momento in cui la giovane guardia pisana è uscita prematuramente per cinque falli. Nell’ultimo parziale, 12 punti di Botto hanno dato il là al dilagare del GMV che, a 6’ dalla fine, ha raggiunto un massimo vantaggio di 15 lunghezze, ridotte a 12 allo scadere.



I VALORI – Tre i giocatori in doppia cifra, Farnesi, Balestrieri e l’under Federico Botto: quest’ultimo, con 18 punti (6 su 6 da due e 2 su 3 da tre) è stato il grande protagonista tra i biancoverdi, soprattutto nel finale, quando il quintetto di Cinzia Piazza ha stravolto l’esito della gara, con un vantaggio superiore a quello con cui Rosignano si era affermato all’andata. Da segnalare i positivi rientri di Davini e Vongher.



GMV-Dinamo Rosignano 78-66

Progressivo: 18-19, 33-35, 55-53

GMV: Farnesi 11, Davini 2, Bini 6, Spagnoli 3, Ferretti, Botto 18, Vongher 9, Buttitta 3, Curci 4, Balestrieri 13, Mendoza, Badalassi 9. All.: Piazza,

Dinamo Rosignano: Gherarducci, Cecconi 7, Panattoni 14, Casdini 1, Chiappi, Perez 4, Garzelli 4, Becherini 5, Arzilli 5, Deri 2, Oradini 17, Cavallini 5. All.: Pecorini.



Giuseppe Chiapparelli