Basket, in Promozione il GMV coglie con Versilia un successo fondamentale per la salvezza

Aldo Bini ha terminato in doppia cifra con Mendoza

Pisa, 26 marzo 2023 – Il GMV termina la regular season del campionato di Promozione, girone D, con un successo importantissimo, in chiave salvezza, sul fanalino di coda Versilia. Contro un’avversaria che all’andata si era imposta con larghissimo margine, i biancoverdi hanno meritato la vittoria, staccando di quattro punti una diretta concorrente nella corsa per la salvezza, che ripartirà dalla fase ad orologio.



LA CRONACA – Registrato il preoccupante forfait di Badalassi, infortunatosi durante il riscaldamento, il quintetto biancoverde, sceso in campo con Farnesi, Davini, Bini, Vongher e Curci, ha subito preso la testa, con un 18-6 che ha di fatto ipotecato l’andamento del match. I ragazzi di Cinzia Piazza e Matilda Benedettini hanno infatti tenuto nel secondo parziale, andando al riposo sul 30-19. Nella ripresa il GMV non molla e allunga addirittura alla fine del terzo periodo (47-30), per poi chiudere con 14 lunghezze all’attivo.



I VALORI – Terminano in doppia cifra Mendoza e Bini, con Balestrieri e Davini dimostratisi ancora una volta indispensabili nell’economia della squadra.



GMV-Versilia 58-44

Progressivo: 18-6, 30-19, 47-30

GMV: Farnesi 5, Davini 6, Bini 10, Spagnoli, Botto, Vongher 5, Leoncini 4, Buttitta 3, Curci 5, Balestrieri 9, Mendoza 12, Badalassi. All.: Piazza.

Versilia: Manetti 3, Tomei, Menichini, Olivi 10, Raffaelli 13, Buffoni 6, Polo 9, Romani 3. All.: Diaco.



GC