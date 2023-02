Basket, in Promozione il Cosmocare Cus Pisa vince a Livorno dopo due overtime

Bertola, top scorer con 20 punti, ha segnato la tripla che ha portato ai supplementari

Pisa, 19 febbraio 2023 – Grande vittoria nel derby di Livorno per il CUS Pisa Cosmocare: al PalaCosmelli, sul campo della Us Livorno, i ragazzi di coach Pietro Leoncini hanno infatti prevalso sui padroni di casa, al termine di due tempi supplementari.



LA CRONACA – La gara si mette bene per gli universitari, che si aggiudicano il primo quarto per 15-23 e vanno al riposo sul 37-50. Nella ripresa il Cosmocare Cus Pisa riesce a controllare nel terzo periodo, finito in sostanziale parità, per poi crollare nel quarto, in cui Livorno va avanti ed è una tripla di Bertola a consentire l’approdo ai tempi supplementari. Nel primo overtime le due squadre sono molto contratte ed il punteggio non si muove, nel secondo la squadra del Cus Pisa dilaga, si porta a più dieci e porta a casa la vittoria.



I VALORI - Quattro i giocatori in doppia cifra, Bertola, Micciani, Llabres e Paradisi, per una vittoria importantissima in ottica salvezza.



Us Livorno-Cus Pisa Cosmocare 80-91

Parziali: 15-23, 22-27, 17-16, 18-6, 8-19.

Cus Pisa Cosmocare: Micciani 18, Mariotti 3, Llabres 17, Bonasera 2, Cei 6, Benfratello 2, Bertola 20, Paradisi 14, Spagnoli 9. All.: Leoncini.



GC