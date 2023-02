Basket, in Promozione il Cosmocare Cus Pisa spreca un'occasione unica per la salvezza

Il capitano Paolo Bonasera ha guidato nella ripresa una sfortunata rimonta

Pisa, 27 febbraio 2023 – Un Cosmocare Cus Pisa incapace di dare continuità ai propri risultati, si complica la vita, nella corsa per la salvezza, perdendo in casa con il fanalino di coda Basket Versilia, peraltro già battuto all’andata, nella settima di ritorno del campionato di Promozione. A soli sette giorni dal bel successo di Livorno, nel derby con US, a quattro giornate dalla fine della regular season, gli uomini di Leoncini sono stati risucchiati in piena zona retrocessione, a 2 soli punti dal fondo classifica, occupato da Piombino, Versilia e GMV, che ha due gare da recuperare.



LA CRONACA - Gli universitari hanno compromesso il match nei primi due quarti, in cui la squadra è letteralmente rimasta nello spogliatoio, commettendo ogni genere di errore. All’intervallo gli ospiti erano avanti di ben sedici punti (26-42) e solo allora Bonasera e compagni hanno iniziato a giocare: con grinta e determinazione i gialloblù si sono portati a meno dieci alla fine del terzo quarto (41-51) e, nel periodo conclusivo, addirittura ad un passo dall’aggancio, che però purtroppo non si è concretizzato.



Quattro finiscono al termine in doppia cifra, Bertola, Paradisi, Bonasera e Llabres, ma il risultato è purtroppo negativo: unica nota positiva è la differenza negli scontri diretti, in cui il Cosmocare Cus Pisa rimane in vantaggio.



Cus Pisa Cosmocare-Basket Versilia 59-64

Progressivo: 15-19; 26-42; 41-51

Cus Pisa Cosmocare: Micciani, Mariotti, Llabres 10, Bonasera 10, Cei 9, Larocca, Benfratello 2, Bertola 14, Paradisi 13, Spagnoli. All.: Leoncini.



GC