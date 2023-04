Basket, in Promozione il Cosmocare Cus Pisa centra la salvezza con tre gare di anticipo

Pisa, 17 aprile 2023 – Importantissimo successo, in chiave salvezza, per il Cosmocare Cus Pisa, che fa il suo esordio nella fase ad orologio del campionato di Promozione, girone D, battendo di misura in casa la rivale Dinamo Basket Rosignano, già superata, con uno scarto più netto, nell’ultima gara della regular season. Gli uomini di Pietro Leoncini salgono così a quota 20 in classifica, agganciando Us Livorno e raggiungendo in anticipo la salvezza. LA CRONACA – Gli universitari hanno ipotecato il risultato nei primi due quarti, comandando il gioco e terminando il primo periodo sul 22-15, per andare al riposo su un rassicurante 41-28. Nella ripresa gli ospiti, pure in cerca della salvezza, sono però rientrati in partita ed hanno fatto paura ai ragazzi di coach nell’ultimo quarto, che Rosignano si è aggiudicato per 17-25. La vittoria consente agli universitari di affrontare con la massima serenità la trasferta di domenica prossima a Portoferraio, contro la Pallacanestro Elba. Cus Pisa Cosmocare-Dinamo Rosignano 68-65 Parziali: 22-15, 19-13, 10-12, 17-25 GC