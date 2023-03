Basket, in Promozione GMV e Cosmocare Cus Pisa in piena lotta per non retrocedere

Cosmocare Cus Pisa e GMV, nella foto in un derby, sono impegnate per la salvezza

Pisa, 3 marzo 2023 – Ottava di ritorno del campionato di Promozione, che vede la Ies Sport Pisa nel girone C, in trasferta a Firenze; pure fuori casa, nel raggruppamento D, il Cosmocare Cus Pisa sul campo della capolista Carrara, mentre il GMV riceve per la salvezza Dinamo Rosignano.



GIRONE C – Al quinto posto, grazie ad una brillante striscia di cinque successi ad inizio anno, la Ies Sport Pisa di Paolo Campani e Federico Marazzato è in serie negativa da tre turni, in virtù di un calendario particolarmente impegnativo, che ha visto i blues impegnati con squadre di alta classifica come Massa e Cozzile, Lella Basket Pistoia, e Sky Walkers Lucca, affermatasi nettamente nel recupero infrasettimanale di mercoledì scorso. Per i biancocelesti è tempo di tornare al successo, grazie ad un calendario finalmente più abbordabile, che vede le ultime quattro giornate di scena con formazioni dell’area fiorentina e pistoiese, di fascia più bassa in classifica. Si parte con Pallacanestro Liberi e Forti, sabato a Firenze, sul campo dell’ultima in classifica: per Bolelli e compagni, già vincitori all’andata, l’occasione è unica per tornare a fare punti.



GIRONE D – Ultimo in classifica, a pari punti con Versilia e Piombino, ma con una gara in meno, il GMV di Cinzia Piazza e Matilda Benedettini, tallona a 2 punti il Cosmocare Cus Pisa e a 4 la Dinamo Rosignano: tra queste cinque squadre, con ogni probabilità, scaturirà la retrocessione diretta e la compagine che parteciperà ai play-out per un’altra retrocessione. Proprio Dinamo Rosignano è l’avversaria di sabato, ore 19 a Ghezzano, per i ragazzi di Cinzia Piazza e Benedettini. Su una squadra che all’andata si impose di 9, un successo, possibilmente largo, è auspicabile per i biancoverdi, che sperano di poter schierare Davini, prima della fine del campionato.

Sprecata in casa con Versilia un’occasione unica per abbandonare la zona retrocessione, il Cosmocare Cus Pisa di Pietro Leoncini gioca a Carrara, sul campo della capolista Legends: il pronostico è avverso per Llabres e compagni, che, nelle successive tre gare, dovranno impegnarsi strenuamente a fare punti, per mettersi al riparo da ogni rischio nella lotta per la permanenza in categoria.



Giuseppe Chiapparelli