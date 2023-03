Basket, in Promozione gioca in casa solo la Ies Sport

Cosmocare Cus Pisa e GMV, nella foto in un derby, sono ad un passo dalla salvezza

Pisa, 17 marzo 2023 – Penultima giornata di ritorno del campionato di Promozione, che vede la Ies Sport Pisa nel girone C, in casa, con Freccia Azzurra Firenze; sono invece in trasferta a Livorno, in posticipo, nel raggruppamento D, il GMV ed il Cosmocare Cus Pisa, entrambe ad un passo dalla salvezza matematica, in attesa dei risultati delle concorrenti nel fine settimana.



GIRONE C – Sempre al quinto posto, nonostante sia reduce da una serie negativa di quattro turni, con tre squadre di alta classifica come Massa e Cozzile, Lella Basket Pistoia, e Sky Walkers Lucca, ed, una non particolarmente brillante, come la fiorentina Atletica Castello, impostasi sabato scorso a Pisa, la Ies Sport Pisa di Paolo Campani e Federico Marazzato deve assolutamente tornare al successo, sabato alle 20 al Palasport di via Andrea Pisano, con l’altra squadra di Firenze Freccia Azzurra Basket.



GIRONE D – Rinfrancati dai successi con Ineos Sei Rose Rosignano e Pallacanestro Elba, quattro punti sopra Piombino e Versilia, che al momento occupano le ultime due posizioni in classifica, da cui scaturirà una retrocessione diretta e la compagine che parteciperà ai play-out per un’altra retrocessione, GMV e Cosmocare Cus Pisa, sono molto vicine alla salvezza.

Il recupero infrasettimanale con Ineos Rosignano è stata una reale boccata di ossigeno, per il GMV di Cinzia Piazza e Matilda Benedettini, che pure aveva giocato bene, ma perso nel finale, contro la vicecapolista Stagno. Grazie al giovane Badalassi e alla vecchia guardia formata da Davini, Vongher e Balestrieri, i biancoverdi hanno dominato i forti avversari e fanno visita senza timori reverenziali allo StoneExpert Us Livorno, nel posticipo del prossimo martedì.

Gioca sempre a Livorno, in posticipo, stavolta mercoledì, il Cosmocare Cus Pisa di Pietro Leoncini, impegnato sul campo della Polisportiva Nicola Chimenti. Contro l’Elba la truppa universitaria ha messo la freccia nella ripresa, grazie alla buona prova del collettivo, che ha saputo superare i momenti di crisi, con ottimi dati ai rimbalzi e nel tiro dall’arco, con ben tre giocatori che hanno chiuso in doppia cifra, Bertola, Paradisi e Mariotti: a Livorno sarà importante ripetersi per cogliere l’ultima vittoria in trasferta e chiudere di fatto la stagione.



Giuseppe Chiapparelli