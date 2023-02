Basket, in C silver prima sconfitta dell'anno e del ritorno per il Cosmocare Cus Pisa

Ense e Carpitelli hanno terminato in doppia cifra con Spagnolli e Siena

Pisa, 19 febbraio 2023 – Prima battuta d’arresto dell’anno e del girone di ritorno per il Cosmocare Cus Pisa Basket, che resta in testa alla classifica, seppur non più da solo, nel campionato di C silver. I ragazzi di Cristiano Forti hanno infatti perso di un punto, dopo un tempo supplementare, in cui, a pochi secondi dalla fine, si sono trovati avanti di ben 5 lunghezze, sul campo della penultima Basket Libertas Montale, squadra giovanissima, per lo più di under, che si è dimostrata più motivata nei momenti topici.



LA CRONACA – L’avvio è di marca pisana, con Fiorindi e compagni che chiudono il primo periodo in vantaggio di 3 lunghezze (18-21). Gli universitari riescono a mantenersi avanti, sebbene di un solo canestro, non senza affanno sugli attacchi avversari, anche nel secondo quarto, andando al riposo sul 36-38.

Il pressing dei padroni di casa, che hanno disputato una delle loro migliori gare della stagione, porta i suoi frutti in avvio di ripresa, quando i locali mettono la freccia, riuscendo a chiudere il terzo periodo addirittura con 8 lunghezze all’attivo (56-48). Il Cosmocare Cus Pisa fa però valere la sua maggiore esperienza nel quarto decisivo, si ricompatta e riesce pian piano nella rimonta, senza però trovare il modo di prevalere: il tempo regolamentare si chiude sul 70-70 ed è necessario un supplementare, per decretare un vincitore. Nell’overtime, il quintetto di Cristiano Forti si porta avanti di 5 punti con 2 triple di capitan Siena: i giochi sembrano fatti, quando mancano solo 24 secondi alla fine, ma due errori al tiro libero di Spagnolli, tre punti di Covino è una tripla di Metsla, ad un secondo dalla fine, chiudono la contesa sull’81-80 per Montale.



I VALORI – In una serata non proprio felice, da segnalare quattro atleti in doppia cifra, Spagnolli, Siena, Ense e Carpitelli.



Libertas Montale- Cus Pisa Cosmocare 81-80

Parziali: (18-21, 36-38, 56-48, 70-70)

Libertas Montale: Covino 11, Natali, Tasic 26, Metsla 15, Kpdevi 2, Pierattini 5, Mati 8, Farinon 4, Natalini 10, Di Bisceglie, Greco. All.: Breschi.

Cus Pisa Cosmocare: Fiorindi 9, Cosci 3, Ense 14, Corbic, Spagnolli 20, Lasala, Viviani, Papa, Siena 14, Giannelli 2, Benini 5, Carpitelli 13. All.: Forti.



Giuseppe Chiapparelli