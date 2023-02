Basket, in C silver il Cosmocare Cus Pisa vince nel derby e mantiene il primato da solo

Jacopo Giannelli è stato ancora una volta protagonista nel finale

Pisa, 12 febbraio 2023 – E’ ancora in testa il Cosmocare Cus Pisa Basket, dopo la terza giornata di ritorno del campionato di C silver. I ragazzi di Cristiano Forti hanno infatti superato, non senza difficoltà, la Libertas Liburnia di Livorno, che, a dispetto della sua classifica, ha dato parecchio filo da torcere agli universitari, nel derby al PalaCus.



LA CRONACA – I gialloblù partono a razzo, realizzando nel primo quarto ben otto triple, contro l’unica di Libertas Liburnia, che comunque chiude il periodo sotto solo di sei punti. Nel secondo sale in cattedra Fiorindi, che realizza ben dieci punti con due bombe: si va così all’intervallo con il Cus Pisa Cosmocare avanti di nove lunghezze.

La ripresa vede gli universitari spingere e trovare al quinto un rassicurante vantaggio di 12 punti con una tripla di Benini (58-46), ma non riescono a chiudere ed è invece Liburnia a rosicchiare il vantaggio di un Cus che, nei successivi 5’ segna solo con Ense e con Benini dalla lunetta, terminando il terzo parziale con un punto di vantaggio (62-61). Nell’ultimo quarto Forti tenta la carta giovani, con Cosci, Ense e Carpitelli, insieme in campo, con Siena e Spagnolli, ma la squadra non decolla, segna un’importante tripla con Ense (67-62), ma viene ripresa a 4’ dalla fine (67-66). Con Fiorindi nuovamente in regia, una bomba di Giannelli ed una penetrazione di Ense fanno sognare a 3’ (72-66), ed è ancora Giannelli, che prende un rimbalzo in difesa e si lancia per canestro e fallo, a far ben sperare a 30” dalla fine (75-69). La gara non è però finita, il Cus concede troppo a Livorno, che si avvicina (75-73), ma a sei secondi dalla fine l’arbitro espelle il coach livornese Pardini per proteste e assegna tre tiri liberi a capitan Siena, che porta i locali sul 78-73 finale.



I VALORI - Una vittoria sofferta ma meritata per gli universitari, che chiudono con cinque giocatori in doppia cifra, Giannelli a 17 punti, seguito da Fiorindi a 16, Benini 13, Siena a 11 e il rientrante Ense a 10. Per la Liburnia ottima la prova di Brunelli, Ristori e Rubini oltre all’ex Mannucci con sette punti e tanta sostanza quando è stato in campo.



Cus Pisa Cosmocare-Libertas Liburnia 78-73

Cus Pisa Cosmocare: Fiorindi 16, Cosci, Ense 10, Corbic, Spagnolli 5, Viviani, Papa, Siena 11, Giannelli 17, Benini 13, Carpitelli 6. All.: Forti.

Libertas Liburnia: Pardini, De La Cruz, Pino 2, Bianchi, Nachi, Brunelli 23, Ristori 21, Mannucci 7, Paroli, Rubini 20, Diop, Ferretti. All.: Pardini.



Giuseppe Chiapparelli