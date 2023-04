Basket, in C silver il Cosmocare Cus Pisa vince in Valdarno e vede la testa

Pisa, 30 aprile 2023 – Successo netto e meritato per il Cosmocare Cus Pisa, sul campo della Polisportiva Galli di San Giovanni Valdarno: in un match senza apparenti motivazioni per la classifica (il Cus è già promosso da molto tempo, gli avversari sono fuori dal giro), ma con un importante significato per gli universitari, i ragazzi di Cristiano Forti hanno infatti meritatamente prevalso nella ripresa, mantenendosi in contatto della Wetech’s Fides Montevarchi, nella volata conclusiva per il primo posto del campionato di C silver. LA CRONACA – Subito avanti, il quintetto gialloblù, che chiude il primo quarto sul 14-20, dilaga nel secondo fino a raggiungere 14 punti di vantaggio, ma la Polisportiva Galli si ricompatta e va al riposo con sole quattro lunghezze al passivo (34-38). Dopo l’intervallo, i locali insistono nella loro gara caparbia, si mantengono in scia dei cussini alla fine del terzo quarto (52-57), arrivando nel successivo periodo fino a meno uno: l’ingresso in campo di Benini cambia però nuovamente l’inerzia della gara ed il Cosmocare Cus Pisa torna avanti, e, nonostante le ampie rotazioni, chiude sul 68-85 in proprio favore. I VALORI - Buona prova di squadra per gli universitari, con coach Forti che ha schierato sul parquet tutto il roster, con ampie rotazioni, risparmiando nell’occasione solo capitan Siena non al meglio della condizione. Ense e Giannelli, rispettivamente con 11 e 13 punti, sono tornati in doppia cifra, Quarta ha confermato, chiudendo a quota 16, di essere uno dei protagonisti del girone di ritorno, Benini ha chiuso con 19 punti, prendendo in mano la squadra nel momento più critico. In casa della Polisportiva Galli, Gironi è risultato MVP del match con 20 punti, seguito dalle ottime prestazioni di Rossini, con 16, e Gardeschi, con 12 punti. Galli S.Giovanni Valdarno-Cus Pisa Cosmocare 68-85 Progressivo: 14-20, 34-38, 52-57 San Giovanni Valdarno: Maleci, Bartoli 3, Gironi 20, Rossi, Veneri 2, Coppi 5, Morandini 5, Baldini 2 Rossini 16, Gardeschi 12, Mascherini 3, Bianchi. All.: Pavese. Cus Pisa Cosmocare: Fiorindi 8, Cosci 7, Ense 11 Corbic, Spagnolli 2, Lasala, Viviani, Siena, Giannelli 13, Benini 19, Carpitelli 9, Quarta 16. All.: Forti. Giuseppe Chiapparelli