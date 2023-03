Basket, in C silver il Cosmocare Cus Pisa vince a Prato e mantiene il primato

Ludovico Quarta è stato protagonista del match, con 24 punti

Pisa, 26 marzo 2023 – Vittoria netta e meritata per il Cosmocare Cus Pisa, nel campionato di C silver: i ragazzi di Cristiano Forti hanno infatti dominato a Prato, sul campo del quotato Progetto Pallacanestro Prato, targato Lo Conte Edile Costruzioni, nonostante importanti assenze sotto i tabelloni, e mantengono la testa della classifica, insieme a Fides Montevarchi, in attesa degli scontri diretti con Fucecchio, Montevarchi e Us Livorno.



LA CRONACA – Privi di Benini e Spagnolli, da cui abitualmente passano la maggior parte dei rimbalzi e delle conclusioni da sotto, gli universitari hanno iniziato con il piede giusto la sfida, grazie alla vena realizzativa di capitan Siena e Quarta, e alle prestazioni di Ense e Carpitelli, che conferma il momento di grazia sotto i tabelloni, e all’importante contributo difensivo di Corbic. In vantaggio per 18-27 dopo il primo quarto, i ragazzi di coach Forti riescono mantenere il gap in loro favore anche dopo il secondo, andando al riposo lungo sul 35-43.

Nella ripresa, sospinti dal tifo del pubblico amico, i padroni di casa partono forte al rientro dallo spogliatoio, e rosicchiano il vantaggio pisano, arrivando a ridurlo a soli tre punti, ma Siena e Quarta riportano a distanza di sicurezza il Cosmocare Cus, che termina il terzo periodo nuovamente in sicurezza (53-61). Nell’ultimo non c’è storia, gli universitari controllano la gara con grande esperienza e portano a casa due punti molto importanti, in vista della prossima sfida con la Folgore Fucecchio.

I VALORI – Tre sono gli atleti pisani a terminare la gara in doppia cifra, Quarta, Carpitelli ed Ense, con punteggi che non hanno fatto rimpiangere atleti più titolati come Benini e Spagnolli. Il primo, con 24 punti, si segnala come top scorer dell’incontro, con una prestazione che ricorda la favolosa stagione della promozione in C gold.



Pallacanestro Progetto Prato- Cus Pisa Cosmocare 66-79

Progressivo: 18-27, 35-43, 53-61.

Pallacanestro Progetto Prato: Guasti, Biscardi, Vannoni 3, Guerrini 10, Bogani L. 19, Marini 1, Biagi 11, Bogani M., Cavicchi 4, Bonetti, Pinna 13, Lanari 5. All.: Bettini.

Cus Pisa Cosmocare: Fiorindi 2, Cosci, Fiorindi, Ense 13, Corbic 3, Lasala 2, Viviani, Papa, Siena 9, Giannelli 8, Carpitelli 18, Quarta 24. All.: Forti.



Giuseppe Chiapparelli