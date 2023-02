Basket, in C silver il Cosmocare Cus Pisa torna al successo e si mantiene in vetta

Luca Benini è tornato protagonista sotto i tabelloni con 24 punti

Pisa, 27 febbraio 2023 – Pronto riscatto per il Cosmocare Cus Pisa Basket, che, dopo l’amara sconfitta di Montale, supera nettamente in casa il Basket Shoemakers di Monsummano, rimasto in partita solo nel primo quarto: i ragazzi di Cristiano Forti hanno infatti dominato il match, finendo con 30 punti di vantaggio a mandando a referto ben dieci atleti.

Alla luce dei risultati della quinta giornata di ritorno, gli universitari continuano la loro corsa in testa, insieme a Fucecchio e Montevarchi.



LA CRONACA – Partono bene i ragazzi di coach Forti, che possono beneficiare dell’ottima vena di Benini, già a segno nel primo quarto con ben 17 punti, seguito da Giannelli con 5 punti (una tripla); Monsummano prova a tener testa ai gialloblù con Navicelli (11 punti e due triple) e chiude il primo quarto con un gap di sole 6 lunghezze (24-18). Nel secondo si scatena Carpitelli, autentico gigante sotto i tabelloni, con 11 punti, seguito da Quarta, tornato prepotentemente alla ribalta con 9 punti (una tripla) e 3 rimbalzi, ed Ense, autore di 5 punti ed una tripla: il CUS Pisa Cosmocare dilaga e va la riposo con un vantaggio rassicurante di 21 punti (55-34). Nel terzo quarto gara di puro contenimento per i cussini, con Monsummano che prova ad accorciare, grazie alla buona prova di Verdiani con 7 punti, ma Ense e Siena, protagonisti di una tripla per parte, tengono alta la concentrazione ed il punteggio in casa pisana (73-50 alla fine del periodo). Nell’ultimo quarto, a risultato acquisito, c’è spazio anche per il resto del roster, con l’ingresso in contemporanea di Corbic, Cosci (autore di una tripla) e dell’under 20 Filippo Viviani, autore di 4 punti, 5 rimbalzi e una grande prestazione, che fa ben sperare per il prossimo futuro.



I VALORI – In una serata con dieci atleti a punti, sono ben cinque gli universitari in doppia cifra, Benini, Carpitelli, Ense, Quarta e Giannelli, a testimonianza di un attacco in salute.



Cus Pisa Cosmocare- Shoemakers Monsummano 90-60

Progressivo: 24-18, 55-34, 73-50

Cus Pisa Cosmocare: Fiorindi 5, Cosci 3, Ense 12, Corbic, Spagnolli 3, Viviani 4, Papa, Siena 3, Giannelli 10, Benini 24, Carpitelli 15, Quarta 11. All.: Forti.

Shoemakers Monsummano: Calderaro, Navicelli 17, Chiti 8, Tesi 3, Maccione, Soriani, Vettori 4, Giusti 8, Verdiani 14, Lepori 6. All.: Matteoni.



Giuseppe Chiapparelli