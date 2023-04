Basket, in C silver il Cosmocare Cus Pisa piega Us Livorno e mantiene il secondo posto

Pisa, 25 aprile 2023 – Due punti voluti a tutti i costi per il Cosmocare Cus Pisa, nel derby del PalaCus con Brusa Us Livorno, che si era nettamente affermata all’andata. Al ritorno, i ragazzi di Cristiano Forti hanno infatti meritatamente prevalso in volata, dopo un avvio alla grande ed il successivo dominio degli ospiti, mantenendo così la seconda posizione del campionato di C silver, dietro la Wetech’s Fides Montevarchi, che si è facilmente sbarazzata di Fucecchio. LA CRONACA – L’inizio è di chiara marca gialloblù, con Fiorindi e compagni che interpretano bene il match e si involano con 9 lunghezze di vantaggio, ridotte a 4 al termine del primo quarto. Nel secondo Livorno non ci sta, aggredisce gli universitari, fa la partita e trova, con Iardella, Del Monte, Congedo e Ghizzani, i canestri del sorpasso: gli uomini di Mori vanno al riposo sul 37-43 in loro favore e tengono nel terzo quarto (51-56), imprimendo un ritmo altissimo alla gara. Il Cus Cosmocare ha però il merito di non mollare mai e, quando il ritmo livornese cala, a 5’ dalla conclusione, interpreta perfettamente la rimonta, trascinato dalla lucidità di Fiorindi, e trova, a poco più di 3 minuti dalla fine, il canestro del sorpasso di Ludovico Quarta (61-59). Negli ultimi concitati secondi, la difesa asfissiante di Spagnolli su Iardella, i rimbalzi di Carpitelli, che segna 6 su 6 negli ultimi liberi, ed una grande prova corale, consentono agli universitari di mantenere la testa avanti, chiudendo sul 69-65. I VALORI – Buona la prestazione di squadra del team di Cristiano Forti, con una nota particolare per Fiorindi, che ha saputo interpretare al meglio il match, imitato dal giovane Cosci, quando è stato in campo. Bene i veterani Siena e Benini, significativi gli apporti di Spagnolli, con 8 rimbalzi e tanta difesa su Iardella, Quarta e Carpitelli, decisivi allo sprint finale. Cus Pisa CosmoCare-Brusa Us Livorno 69-65 Progressivo: 20-16, 37-43, 51-56 Cus Pisa Cosmocare: Fiorindi 7, Cosci 6, Ense, Corbic, Spagnolli 5, Lasala, Viviani, Siena 15, Giannelli 2, Benini 13, Carpitelli 8, Quarta 13. All.: Forti. Brusa Us Livorno: Del Monte 12, Iardella 17, Pantosti 2, Spinelli 5, Bernardini, Congedo 13, Salvadorini, Fiore, Vivone 2, Ghizzani 12, Simonetti. All.: Mori.

Giuseppe Chiapparelli