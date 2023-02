Basket, in C silver il Cosmocare Cus Pisa difende il primato sul campo di Montale

Il Cosmocare Cus è da solo al comando del campionato

Pisa, 16 febbraio 2023 – Quarta giornata di ritorno per il capolista Cus Pisa, targato Cosmocare, da solo al comando nel campionato di serie C silver. Gli universitari di coach Cristiano Forti affrontano, sabato a Montale, il locale Basket Libertas Misercordia, formazione penultima in classifica, in un incontro che vede i pisani godere dei favori del pronostico. All’andata, gli universitari si sono imposti nettamente a Pisa, in un match senza storia, dominato fin dal primo quarto.



MONTALE – Dopo aver conquistato la salvezza all’ultima giornata, evitando i play-out, il Basket Libertas Misericordia di Montale, affidato in questa stagione a coach Mario Breschi, è una formazione giovanissima, con quasi tutti atleti under, con molti giovani talenti della “cantera” del Pistoia Basket, compagine di A2, di riferimento in zona. La squadra termale ha vinto per ora solo tre gare, due delle quali con il fanalino di coda Invictus Livorno, superato anche nello scorso turno in trasferta, con il minimo scarto, grazie anche ai punti delle guardie Tasic e Metsla gli attaccanti migliori in questo avvio di campionato, insieme a Pierattini e Covino.



COSMOCARE – E’ ancora in testa il Cosmocare Cus Pisa Basket, dopo la terza giornata di ritorno del campionato di C silver. I ragazzi di Cristiano Forti hanno infatti superato, non senza difficoltà, la Libertas Liburnia di Livorno, che, a dispetto della sua classifica, ha dato parecchio filo da torcere agli universitari, nel derby al PalaCus. I gailloblù, nettamente in vantaggio fino al riposo, hanno infatti rimesso in discussione la partita nel terzo periodo, riuscendo solo nel finale, grazie a Fiorindi, Ense, Giannelli e Siena, a staccare definitivamente i livornesi. La vittoria, meritata per gli universitari, è stata fin troppo sofferta, con cinque giocatori in doppia cifra, Fiorindi, Benini, Siena, Giannelli ed il rientrante Ense, gli ultimi due dei quali, insieme agli altri giovani Spagnolli, Carpitelli, Corbic e Cosci, destinati a costituire il nucleo del Cus di domani. Proprio sui ragazzi la società dovrà puntare, in questa seconda parte della stagione, in vista della costruzione della squadra della prossima stagione, che, salvo colpi di scena, sarà nella nuova C unica.



Giuseppe Chiapparelli