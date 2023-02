Basket, in C silver il Cosmocare Cus Pisa difende il primato nel derby con Liburnia

L'esultanza della capolista

Pisa, 12 febbraio 2023 – Terza giornata di ritorno per il capolista Cus Pisa, targato Cosmocare, da solo al comando nel campionato di serie C silver. Gli universitari di coach Cristiano Forti affrontano in casa, stasera alle 18 al PalaCus di Via Chiarugi, la Libertas Liburnia di Livorno, in un incontro che vede i pisani godere dei favori del pronostico, pur con la variabilità tipica dei derby.



LIBURNIA – Dopo l’inatteso ed impronosticabile nono posto colto nello scorso campionato di C Silver (con tanto di ingresso nei play-off), la Liburnia Livorno ha affrontato l’attuale stagione con il primo obiettivo di far crescere i giovani e i giovanissimi, e puntare sullo spirito di squadra e sulla compattezza, fuori e dentro lo spogliatoio. Il roster, che comprende anche gli ex cussini Filippo Mannucci (il capitano) e Lorenzo Mangoni, si affida ad un gruppo giovane, con atleti esperti come Rubini, Bonciani e Brunelli, in grado di fare la differenza. La squadra, allenata dal confermato Gabriele Pardini, ha disputato un buon avvio di stagione, ma non ha finora brillato in campionato, in cui non vince dal dicembre scorso, occupando la terzultima posizione, in caduta libera, dopo aver perso anche nel derby livornese con il fanalino di coda Invictus.



COSMOCARE – Continua la cavalcata al comando del Cosmocare Cus Pisa Basket, che è ora da solo in testa, dopo la seconda giornata del campionato di C silver. A Firenze, i ragazzi di Cristiano Forti hanno infatti superato, non senza difficoltà, la giovane Laurenziana, facendo valere la maggior qualità nel finale, mentre l’altra capolista Fucecchio ha invece perso nel derby con Pontedera. Dopo un brillante avvio, la formazione universitaria si è un po’ persa nel terzo periodo, ed è andata sotto di 7 lunghezze a 5’ dalla fine (51-44). Con un quintetto formato da Carpitelli, Giannelli, Fiorindi, Spagnolli e Benini, il Cus ha preso tutti i rimbalzi, avvicinando i locali con una tripla di Fiorindi, che ha poi dato a Carpitelli l’assist per il pareggio (51-51), mentre Giannelli ha siglato la bomba del sorpasso (51-54), a meno di 3’ dalla conclusione. I gialloblù sono poi stati bravi a difendere il vantaggio, incrementando con lucidità dalla lunetta, grazie a due liberi a testa di Spagnolli, Fiorindi e Giannelli.



Se la gara con Liburnia si dovesse mettere bene, ci sono tutte le condizioni affinchè Forti possa impiegare massicciamente Cosci e gli altri giovani della panchina, in vista della costruzione della squadra della prossima stagione, che, salvo colpi di scena, sarà nella nuova C unica.



Giuseppe Chiapparelli