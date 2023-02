Basket, il Cus Pisa under 20 vince in volata dopo un supplementare con il Basket Sestese

La gioia del gruppo a fine gara

Pisa, 28 febbraio 2023 - Successo dopo un tempo supplementare per il CUS Pisa Basket Gas and Heat Spa, nel campionato under 20 maschile: con i due punti ottenuti al PalaGeodetica sul Basket Sestese, il quintetto di coach Giuntoli aggancia a quota 16 proprio i fiorentini, al quinto posto della graduatoria.



LA CRONACA - Molti gli errori, in una sfida che pareva infinita, iniziata malissimo per il CUS Pisa, da subito sotto di 11. Tra il primo ed il secondo quarto la differenza la faceva il fiorentino Pierguidi: il numero sette della Sestese realizzava tre bombe (in totale poi saranno cinque e un tiro libero), portando i suoi avanti. Poi per i cussini la lenta ripresa, anche grazie ad un buono “score” di Corbic, autentico trascinatore della squadra, e alla vena da tre punti di Srour: la Sestese, in vantaggio 54-50 a 3’47”, perdeva brio negli ultimi minuti di gioco. Corbic e due tiri liberi di Franceschi riportavano la situazione sul 55-55, rinviando il verdetto ad un tempo supplementare: nell’overtime, il CUS Pisa esce alla distanza, la Sestese crolla ed è imprecisa, fallendo cinque dei sei tiri liberi a disposizione. Al suono della sirena i ragazzi di coach Andrea Giuntoli possono esultare per il ritorno al successo.



Cus Pisa Gas And Heat-Sestese Basket 64-57

Progressivo: 15-20, 28-35, 42-48, 55-55.

Cus Pisa Gas And Heat: Fusco, Morlé 2, Gallucci 13, Federici 4, Viviani 7, Stefani 4, Corbic 17, Srour 9, Franceschi 8, Orsini, Lauricella, Ragosta. All: Giuntoli.

Sestese Basket: Giuliani 10, Pierguidi 16, Luccherini 7, Calamai 6, Marangio 7, Tucci 7, Checchi 2, Lusini 2.