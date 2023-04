Basket, il Cus Pisa strapazza Camerino e ipoteca la finale dei campionati universitari

Pisa, 19 aprile 2023 – Va al Cus Pisa gara uno della sfida per l’accesso elle finali dei campionati universitari: contro il Cus Camerino, la squadra pisana di basket ha infatti stravinto, ipotecando di fatto il passaggio del turno ben prima del ritorno, fissato per l’8 maggio. Non c’è stata proprio partita tra i ragazzi di coach Leoncini e gli ospiti, che disputano il campionato di Promozione: la differenza tra le due compagini si è vista sin dal primo quarto, che i gialloblù hanno chiuso avanti 31-10. La sfida non è mai stata in discussione nemmeno negli altri quarti, con uno scarto finale di quasi 80 lunghezze. Paoli e Giannelli sono stati i migliori realizzatori seguiti da Cosci; chiudono in doppia cifra anche Carpitelli, Ense, Quarta, Spagnolli e Fiore. Cus Pisa-Cus Camerino 114-37 Progressivo: 31-10, 62-17, 86-26 Cus Pisa: Cosci 14, Carpitelli 10, Giannelli 15, Ense 10, Quarta 12, Spagnolli 11, Fiore 11, Paoli 16, Berti, Ferretti 8, Paradisi 7. All.: Pietro Leoncini. Cus Camerino: Belli 5, Vasil 2, Gabrielloni 16, Luongo 3, Ortenzi 2, Pirchio 7, Puliti 2. All.: Angelo Abbracciavento.