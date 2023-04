Basket, in Promozione il GMV dei giovanissimi sfiora il successo all'Elba

Pisa, 16 aprile 2023 – Ancora una sconfitta per il GMV, nella fase ad orologio del campionato di Promozione maschile, girone D: la squadra di Cinzia Piazza, che tra i giocatori senior ha potuto schierare solo Balestrieri, ha infatti perso a Portoferraio, contro la locale Pallacanestro Elba, la partita e l’occasione per mettere al sicuro la salvezza, con due giornate di anticipo. LA CRONACA – Privo dei veterani Farnesi, Davini e Vongher, che sarebbero stati fondamentali in una gara così delicata per la classifica, di Curci e del giovane Badalassi, la compagine biancoverde, imbarcatasi a Piombino con soli nove atleti, è scesa in campo con un quintetto inedito formato da Bini, Spagnoli, Buttitta, Balestrieri e Mendoza. I ragazzi biancoverdi hanno subito fatto vedere di aver preso seriamente l’impegno, conquistando il primo quarto per 15-24, di fronte ad un’Elba stupita dall’intraprendenza di Ghezzano. Dal secondo periodo, le inevitabili rotazioni del team di Cinzia Piazza e Matilda Benedettini hanno però evidenziato i limiti di profondità del roster, ed i padroni di casa sono andati al riposo in vantaggio (42-37). Alla ripresa del gioco i locali, trascinati da Cunico, immarcabile con i suoi 46 punti finali, e Poli (24 i punti conclusivi per lui), hanno provato ad allungare (56-47), ma i giovanissimi del GMV hanno tenuto testa alla squadra dell’Elba fino al termine, cedendo solo per 4 lunghezze (79-75). I VALORI – In una serata in cui sono mancati i veterani, le cui assenze hanno pesato molto in questa stagione, i ragazzi si sono ancora una volta dimostrati la vera ricchezza della squadra di Ghezzano. Spagnoli ha infatti concluso con 21 punti ed un ottimo 5 su 7 da tre, Mendoza ha ben figurato in difesa, ma il protagonista assoluto è stato l’under 17 Puccinelli, aggregato nell’occasione alla squadra, viste le numerose defezioni, che ha giocato quasi metà gara, mettendo a segno 10 punti e catturando 6 rimbalzi. Adesso serve la vittoria, nella prossima gara con Dinamo Rosignano, per mettere al sicuro la salvezza. Pallacanestro Elba-GMV 79-75 Progressivo: 15-24, 42-37, 56-47. GMV: Bini 11, Spagnoli 21, Botto 7, Leoncini 11, Buttitta 5, Berni, Balestrieri 6, Mendoza 4, Puccinelli 10. All.: Piazza. Giuseppe Chiapparelli