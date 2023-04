Basket, continua in C silver la rincorsa del Cosmocare Cus Pisa al primo posto

Pisa, 28 aprile 2023 – Tredicesima, terzultima, giornata di ritorno in C silver, con il Cus Pisa, targato Cosmocare, già promosso nella C gold della prossima stagione: la squadra di Cristiano Forti, seconda, impegnata nella lunga volata per la leadership con la Wetech's Fides Montevarchi, affronta la trasferta di San Giovanni Valdarno, sponda Polisportiva Galli Basket, sul campo di una compagine tagliata fuori dal giro della promozione, con un orecchio al risultato di Prato, sul cui impegnativo campo è di scena la capolista. GALLI S.GIOVANNI VALDARNO – Gli avversari di Fiorindi e compagni, costituiscono una squadra giovane ed omogenea, fisicamente ben messa, promossa dalla serie D, che ha lottato a lungo per le prime undici posizioni di classifica, valevoli per la C gold della prossima stagione, perdendo ogni speranza dopo le ultime quattro sconfitte consecutive. Tra i giocatori valdarnesi il capocannoniere è l’esterno Alberto Gironi, che pure ha impressionato all’andata, seguito dalle guardie Coppi, Gardeschi e Bianchi. Al PalaCus, nella gara di andata, si è imposto il quintetto di casa, pur stentando non poco in avvio, chiudendo il primo quarto sotto di una lunghezza, per sorpassare gli ospiti a 2’ dal riposo, e salire in cattedra nella ripresa, in virtù di una difesa ermetica, che ha concesso ai valdarnesi solo 27 punti in 20 minuti. In quella partita il coach pisano aveva dato ampio minutaggio ai giovani, in particolare a Cosimo Cosci, per la prima volta in campo per circa metà gara, con personalità ed impegno. COSMOCARE – I gialloblù sono reduci da un successo tanto meritato quanto sofferto nel derby con Brusa Us Livorno (impostosi nettamente all’andata), al termine di un match vinto in volata, dopo un avvio alla grande ed il successivo dominio degli ospiti, trascinati dal solito bomber Iardella, nell’occasione limitato da Spagnolli. La rimonta pisana è iniziata a 5’ dalla conclusione, grazie al calo dei livornesi e alla lucidità di Fiorindi: a poco più di 3 minuti dalla fine, Quarta ha trovato il canestro del vantaggio, difeso negli ultimi concitati secondi, anche grazie ai rimbalzi e ai liberi di Carpitelli. Di là dalla corsa simbolica con Montevarchi, la gara di S.Giovanni Valdarno sarà sicuramnete importante nel processo di formazione dei giovani, tra cui il play Cosci è sicuramente tra i più promettenti. Giuseppe Chiapparelli