Basket, a Montevarchi il Cosmocare Cus Pisa si gioca il primato nello spareggio con Fides

Pisa, 13 aprile 2023 – Nell’undicesima, quintultima, giornata di ritorno in C silver, il Cus Pisa, targato Cosmocare, già promosso nella C gold della prossima stagione, gioca la terza carta dell’impegnativo poker, con Prato, Fucecchio, Montevarchi e Us Livorno, fondamentale per la classifica finale del campionato, che vede ora gli universitari in testa insieme alla Fides Montevarchi. Proprio con quest’ultima compagine, targata Wetech's, il quintetto di Cristiano Forti è impegnato, sabato alle 18 in trasferta, nello spareggio per il primo posto provvisorio in classifica generale. MONTEVARCHI – La squadra allenata da Riccardo Paludi, uno dei giocatori e dei coach toscani più esperti, è una compagine ben attrezzata, con forti radici nel tessuto sportivo locale: ben 10 dei 12 giocatori che compongono il roster sono usciti dalla florida “cantera” valdarnese. Con quaranta punti, quattro in più di Fucecchio, sei di Campi Bisenzio e Us Livorno, la Fides è la formazione che con il Cus Pisa ha dominato finora la stagione e, con gli universitari, è la magggior indiziata per la conquista del campionato. All’andata non c’è stata partita al PalaCus, con gli uomini di Forti che hanno prevalso dall’inizio alla fine, segnando 93 punti ad una delle difese più forti del girone, terminando con un vantaggio di quasi trenta punti. Tra gli atleti pisani da citare capitan Luca Siena, straripante con 31 punti, con 8 realizzazioni da tre, di cui 6 consecutive, così come Fiorindi, 17 punti con ben tre tiri dall’arco, Spagnolli, 16 punti con la solita miriade di rimbalzi, Giannelli con 11 punti realizzati. COSMOCARE – I gialloblù sono reduci da un altro netto successo, in casa sulla Folgore Fucecchio, una delle poche formazioni ad aver battuto largamente gli universitari all’andata. La partita non ha avuto storia, con tre giocatori che chiudono il match in doppia cifra, Benini, Quarta, felice conferma in casa pisana, e Lasala, ma l’aspetto più significativo della serata è stata la ritrovata buona vena realizzativa da tre punti di Quarta, Fiorindi, Ense, Siena, e Giannelli. Sul parquet di Montevarchi gli universitari dovranno ripetersi, per contrastare una Fides desiderosa di riscattare l’unica prova deludente -a detta di coach Paludi- dell’ottimo percorso finora fatto in campionato. Giuseppe Chiapparelli