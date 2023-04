Basket, in Promozione una IES Sport in crescita cede in volata a Massa e Cozzile

Pisa, 16 aprile 2023 – Sfortunata prova della Ies Sport Pisa, nella seconda giornata della fase ad orologio del campionato di Promozione, girone C: sul parquet di Massa e Cozzile, i biancocelesti hanno infatti ceduto in volata, al termine di una partita ben giocata da entrambe le squadre, decisa solo nei minuti conclusivi.LA CRONACA – Parte bene il quintetto biancoceleste, giunto a Massa e Cozzile con tre under, che chiude il primo quarto avanti di 3 lunghezze (20-23), per poi cedere qualche punto nel secondo e andare al risposo sotto per 44-38. Nella ripresa match sempre molto tirato, punto a punto, con i padroni di casa avanti per 58-53 alla fine del terzo parziale, ma con gli uomini di Campani in rimonta nel quarto. L’EPILOGO – A 2 minuti dalla fine, con il punteggio sul 62-68 per i pisani, gli avversari hanno trovato un canestro da tre, quindi sopra di tre punti, i biancocelesti sono andati in attacco senza segnare, mentre Massa e Cozzile ha realizzato un canestro (67-68). Un errore da ambo le parti porta a 17 secondi dalla fine ad una palla contesa, ma la freccia favorisce gli avversari, che sono riusciti a fare canestro e fallo con tiro libero (70-68). Nei secondi conclusivi il fallo sistematico biancoceleste ha definitivamente penalizzato Villani e compagni.I VALORI – Tre i giocatori pisani in doppia cifra, Villani, Giusfredi e Oliveri, ma ben dieci atleti dei dodici a referto sono andati a segno.“Peccato per la mancanza di lucidità negli ultimi istanti di gioco -è il commento di coach Paolo Campani- perché avevamo condotto una buona partita, con ampie rotazioni (hanno giocato molto bene anche i tre under 19 che hanno portato il loro contributo offensivo e difensivo ogni qual volta sono stati chiamati in causa). Siamo stati un po’ sfortunati, ma siamo sicuramente in crescita, cosa che fa ben sperare per il prossimo incontro, sabato alle 20 in casa contro Ficeclum Fucecchio, formazione con cui abbiamo diviso la posta in palio nella regular season”. Massa Cozzile-IES Sport 77-74Progressivo: 20-23, 44-38, 58-53IES Sport Pisa: Villani 24, Giusfredi 16, Betti 2, D'Amico 7, Ardinghi 2, Bonacci 2, Casagrande 2, Vianelli, Bolelli 2, Oliveri 12, Haveriku, Gennai 4. All.: Campani.Giuseppe Chiapparelli