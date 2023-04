Barba e Caracciolo alzano il muro Zuelli è una piacevole sorpresa

NICOLAS 6. Bravissimo nella gestione del traffico sui palloni alti, ai quali ricorre spesso la formazione sarda. Sul palo ospite ringrazia la buona sorte.

CALABRESI 6,5. Dalle sue parti incrociano Lella e Azzi. Soffre in particolare le sgasate del secondo, ma alla lunga fa valere la sua esperienza ed esce dal campo stremato. (Hermannsson 6: si piazza sul centrodestra della linea difensiva e chiude tutte le falle).

CARACCIOLO 7. Il capitano ritorna il superman della difesa nerazzurra. Gioca quasi sempre d’anticipo su Lapadula e non sbaglia neppure un pallone.

BARBA 7. Dalle sue parti incrocia più spesso Prelec, attaccante moderno che il numero 93 disinnesca senza eccessive tensioni.

BERUATTO 6,5. Sulle sue zolle spingono Nandez e Di Pardo, nel finale di gara si aggiunge anche Luvumbo. Ma il numero 20 non va mai in affanno, anche se è costretto a spingere col contagocce.

MASTINU 6. Dalla sua pressione nascono le scosse elettriche che ravvivano la squadra nei momenti di maggiore stanca. Perde però qualche pallone di troppo.

NAGY 6,5. Si ripresenta al centro del ring dopo il turno di stop forzato e riprende in mano il comando delle operazioni di pressione e gestione del baricentro della squadra.

MORUTAN 5,5. Parte a mille apparecchiando la tavola a Moreo dopo appena sessanta secondi di gioco. Poi però la sua partita di sacrificio, più da esterno di centrocampo che da trequartista puro, lo obbliga a riporre il fioretto. (Sibilli 6,5: quando entra nella mischia a gara in corso è sempre in grado di piazzare quelle due o tre scosse che possono portare al colpo grosso. Radunovic gli strozza in gol l’urlo del gol all’ultima curva).

MOREO 6. Più di mezzo punto in meno per la scarsa precisione con cui converte l’assist preziosissimo di Morutan dopo un minuto. Poi ha altre due occasioni preziose, prima dell’intervallo, ma non riesce a regalarsi la meritata gioia. (Tramoni M. 6: sempre nel vivo del gioco nonostante i pochi minuti a disposizione. Bravissimo a smarcare Sibilli al 93’ con un velo di grande qualità).

TORREGROSSA 6. Soffre il duello fisico con Obert, che lo segue da vicino anche quando il numero 10 chiede l’acqua alla panchina. Ma quando riesce a mettere la palla a terra lo sviluppo del gioco nerazzurro lievita. (Gliozzi 6: anche lui entra in campo col il piglio giusto. Si mette in mostra con diverse sponde preziose e precise).

D’ANGELO 6,5. Dispone i suoi uomini alla perfezione, concedendo alla corazzata rossoblu soltanto un palo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I sardi sono una formazione dall’enorme qualità sul piano del palleggio e il tecnico nerazzurro, con tanta umiltà e una bella dose di pragmatismo, fa di necessità virtù: la sua squadra si difende con ordine e pressa con intensità ogni volta che ne ha l’occasione. E poi, a conti fatti, è proprio il Pisa che confeziona le due migliori occasioni in cima e in coda alla serata.

M.A.