Attacco a sei piedi all’Ascoli Morutan, Moreo e Torregrossa

Con Peppe Sibilli fuori per squalifica ed Ettore Gliozzi alle prese con un problema muscolare da gestire e risolvere con attenzione, il peso dell’attacco nerazzurro al "Del Duca" ricadrà ancora una volta sulle spalle di Olimpiu Morutan, Stefano Moreo ed Ernesto Torregrossa. Numeri alla mano, questo terzetto è il più affidabile in termini di efficacia sotto porta e partecipazione alla manovra della squadra. Il centravanti arrivato a gennaio dal Brescia, dopo un periodo di rodaggio, è entrato nei meccanismi della manovra e, oltre alle 2 reti messe a segno, più volte si è messo in evidenza anche per lo spirito di sacrificio a disposizione dei compagni. Ernesto Torregrossa anche nella sfortunata sfida col Bari si è confermato quale leader carismatico e tecnico dello spogliatoio, caricandosi squadra e stadio sulle spalle in occasione del rigore conquistato e poi trasformato per l’illusorio vantaggio. Non a caso lo staff tecnico ha delineato per il numero 10 un programma personalizzato per consentirgli di fare la differenza nel finale di stagione senza correre il rischio di incappare in nuovi infortuni.

Il folletto romeno invece è l’elemento che da gennaio in poi ha evidenziato il divario maggiore in termini di prestazioni rispetto alla prima parte del torneo. Con i suoi 6 gol e 7 assist continua a essere uno dei giocatori più decisivi della Serie B, in piena Top 10 tra tutti i calciatori con il numero più alto di passaggi vincenti e marcature. Ma nel 2023 sono arrivate soltanto le reti con il Cittadella – ininfluente per l’1-2 finale – e con il Perugia: di giocate in grado di "illuminare" il campo e accendere la manovra nerazzurra, come quelle ammirate fino allo scorso dicembre, se ne sono viste col contagocce. Un po’ per la bravura degli avversari, capaci di arginarne meglio il talento, un po’ per un comprensibile calo di efficacia, Morutan ha faticato più del previsto a confermarsi il "genio della lampada" dello Sporting Club. La partita di Ascoli può rappresentare un’ottima opportunità per tornare a incidere in modo decisivo nell’economia nerazzurra. Senza dimenticare che alle spalle del terzetto appena menzionato ci sono altri due elementi in grado di marcare la differenza in positivo: Matteo Tramoni e l’eterno Gaetano Masucci.

M.A.