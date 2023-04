Atene e Sparta in cerca d’equilibri Oltre la crisi di fine stagione

Se Atene ha il volto non troppo sereno dopo le ultime, altalenanti, prestazioni, anche Sparta non può fare i salti di gioia. Il Pisa del girone di ritorno ha messo in evidenza una fase offensiva a singhiozzo, ma anche la Ternana non è riuscita a trovare brillantezza e continuità di rendimento: nelle tredici gare giocate da gennaio in poi, i rossoverdi hanno centrato la porta avversaria appena 9 volte, e soltanto in 4 occasioni sono stati gli attaccanti a gonfiare la rete. Un dato che racconta molto delle difficoltà incontrate dalla compagine umbra nel 2023, dopo aver recitato a lungo nel girone d’andata i panni della sorpresa in positivo nella parte alta della classifica.

Questo andamento negativo si traduce nella scarsa capacità da parte della formazione guidata da Cristiano Lucarelli di raccogliere punti una volta passati in svantaggio: da inizio campionato le fere sono andate sotto 15 volte nel punteggio, e al triplice fischio hanno ottenuto appena 7 punti e ben 12 sconfitte. Un dato che diventa ancor più negativo se si prende in considerazione esclusivamente il cammino casalingo: la Ternana nelle 3 partite al "Liberati" in cui ha incassato per prima la rete ha sempre perso.

In questo aspetto la capacità di reazione del Pisa di mister D’Angelo è decisamente migliore: nelle 16 partite in cui sono passati in svantaggio, i nerazzurri sono stati in grado di raggranellare 2 vittorie e 6 pareggi.

Lo Sporting Club ha la fastidiosa inclinazione a incassare questi svantaggi nella prima mezz’ora di gara: sono già 10 le reti subite sulle 29 complessive, anche se da tre partite (Benevento, Cosenza e Cagliari) questa "emorragia" si è arrestata.

Un rendimento che si ribalta completamente di segno se invece prendiamo in considerazione i secondi tempi: il saldo degli uomini di D’Angelo è +9, poiché all’intervallo le reti incassate sono ben 19 rispetto alle 10 subite nella ripresa.

La Ternana, che al passivo ha sette reti in più dello Sporting Club (36 gol subiti), ha una distribuzione più omogenea: i rossoverdi hanno concesso agli avversari 19 gol nei primi tempi e 17 nelle seconde frazioni. In particolare gli umbri evidenziano una spiccata fragilità nei minuti di recupero: dal 45’ e dopo il 90’ sono già 5 i palloni raccolti in fondo al sacco.

