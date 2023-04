Arena crocevia per l’intero campionato

Incroci, suggestioni, possibilità: il Pisa non deve mollare proprio adesso, quando il campionato si accinge a entrare nel mese decisivo e le sorprese si nascondono realmente dietro a ogni curva. Al netto dei ricorsi e contriricorsi che caratterizzeranno la vicenda della penalizzazione della Reggina (e anche il Parma in qualche misura pare rischiare), i nerazzurri sono riusciti a guadagnare un posto nella graduatoria nonostante la sconfitta di Terni. E si apprestano a vivere un altro scontro diretto casalingo dalla portata – potenzialmente – cruciale. Sfoderare una prestazione gagliarda contro il Bari consentirebbe a Marin e compagni di lanciare un segnale a tutti quelli che hanno ipotizzato la resa del gruppo.

Inoltre il ritorno alla vittoria potrebbe proiettare lo Sporting Club nuovamente a ridosso del quarto posto, in virtù di una serie di incroci che mettono di fronte molte delle altre concorrenti per i playoff. A cominciare dalla sfida dello "Stirpe", dove sabato il Frosinone affronterà la compagine altoatesina: i ciociari, vincendo, si metterebbero poi in poltrona domenica pomeriggio per tifare a perdifiato il Pisa. La capolista, infatti, aggiungendo tre punti alla sua classifica salirebbe a quota 70: se D’Angelo i suoi riuscissero a battere il Bari, i laziali potrebbero festeggiare la promozione matematica in Serie A con ben quattro turni d’anticipo (e nella 36° giornata arriverebbero all’Arena in piena vacanza, sicuramente più alleggeriti nelle velleità e negli stimoli).

Va da sé, quindi, che anche sotto la Torre occorre sperare nel successo del Frosinone, che inchioderebbe il SudTirol per un’altra settimana a 52 punti. C’è poi l’incrocio tra la quinta e la sesta forza: il Parma ospiterà il Cagliari al "Tardini". Se dovesse uscire un pareggio da questo confronto, con un colpo di spugna il Pisa potrebbe cancellare la negatività scaturita dalla sconfitta di Terni ritrovandosi al quinto posto. Questo grazie ai migliori risultati nei confronti diretti con ducali e sardi: appaiandosi a 49 punti, sarebbero i nerazzurri a occupare la posizione più avanzata rispetto alle altre due compagini. La Reggina, infine, è attesa dalla "prova del nove" dopo la penalizzazione: al "Granillo" arriverà un Brescia ancora disperato, ma rinfrancato dai 4 punti conquistati nelle ultime due gare. Per la squadra di Pippo Inzaghi non sarà semplice centrare la vittoria.

Insomma, siamo nel momento clou della stagione dove davvero ogni gol può cambiare le sorti del proprio campionato e, in qualche misura, di quello altrui. Con 15 punti ancora in palio può succedere di tutto, ma i margini di errore sono ormai nulli.

M.A.