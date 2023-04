Arena, contro il Bari è ancora il tuo momento

"E poi la gente, perché è la gente che fa la storia – cantava qualche anno fa Francesco De Gregori – quando si tratta di scegliere e di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti che sanno benissimo cosa fare". La gente di Pisa e della sua provincia, quando si tratta di rinnovare il patto d’amore con lo Sporting Club, non esita e non delude mai. Se c’è da accorrere in massa al seguito dei beniamini con la casacca nerazzurra, non si tira indietro nessuno: perché è questione di famiglia, di passione tramandata di generazione in generazione. E così anche domani i gradoni dell’Arena Garibaldi saranno affollati da oltre 8mila cuori pulsanti all’unisono con la squadra di Luca D’Angelo: c’è una brutta sconfitta da cancellare e, soprattutto, occorre dare un segnale forte prima di tutto a se stessi e poi al resto della concorrenza.

Il Pisa contro il Bari deve ribadire la volontà di rimanere dentro alla griglia dei playoff per recitare un ruolo da protagonista nell’appendice decisiva della stagione. Dalla Puglia e dalle regioni circostanti la Toscana accorrerà anche un migliaio abbondante di sostenitori biancorossi, che contribuiranno a creare una cornice di pubblico eccezionale per uno dei match di cartello della trentaquattresima giornata. Ieri sera, alla chiusura dei botteghini, fra abbonati e biglietti venduti si prevede 8.500 spettatori: i 900 del settore ospiti sono andati letteralmente a ruba in un solo giorno di prevendita, a conferma della grande attesa che anima anche la tifoseria barese. Fin dalla mattinata di ieri, poi, quando la vendita dei biglietti è stata attivata anche online, l’Arena Garibaldi è andata via via riempiendosi archiviando il quarto sold out stagionale per quel che riguarda il settore ospiti (era già accaduto con Genoa, Modena e Palermo).

Con ancora un giorno abbondante a disposizione – la prevendita prosegue sia online che nei consueti punti vendita Ticketone -, lo stadio nerazzurro ha messo nel mirino il dato di affluenza che attualmente occupa il terzo posto nella classifica delle sfide più seguite: i 9407 spettatori accorsi per seguire Pisa-Palermo. Rimangono a disposizione circa 650 biglietti in gradinata, poco più di 300 in tribuna inferiore (dove la promozione dei 500 tagliandi gratuiti per gli under 14 ha incassato nuovamente un’ottima risposta) e circa 500 in tribuna superiore. Sicuramente la sfida di domani farà registrare un’affluenza superiore alla media stagionale dell’Arena Garibaldi, attestata sulle 7945 unità. Da inizio campionato soltanto la partita con il Genoa, giocata a fine agosto, si è avvicinata al tutto esaurito: i presenti furono 9842, con oltre 2.500 sostenitori provenienti da Genova. Al secondo posto di questa speciale classifica ci sono i 9767 spettatori che hanno assistito a Pisa-Cagliari nel giorno di Pasquetta; sul gradino più basso del podio – come già accennato poco fa – i 9407 del match con il Palermo. Ampiamente superate le presenze messe a referto negli incontri con Parma, Modena (circa 8100) e Ternana (7900).

M.A.