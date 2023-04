Arbitra Miele fischietto di Nola

Dirige Gianpiero Miele: con il fischietto di Nola i nerazzurri hanno raccolto un pareggio e una vittoria. Il primo incrocio risale al 2017, quando in Serie C la formazione guidata da Carmine Gautieri si impose 1-0 all’Arena Garibaldi contro l’Arzachena. Il secondo precedente è più recente: nella scorsa stagione lo Sporting Club impattò sull’1-1, ancora in casa, contro il Perugia, con Lorenzo Lucca che sciupò il match point facendosi parare il rigore dal portiere umbro Chichizola. Gli assistenti sono Mario Vigile di Cosenza e Alex Cavallina di Parma, il quarto uomo è Luca Chierchi di Carbonia. Al Var Michael Fabbri di Ravenna insieme a Giacomo Paganessi di Bergamo.