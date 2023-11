Ancora ai box. Tramoni e Touré. Maran senza Bisoli

Prosegue a spron battuto la preparazione della truppa guidata da Aquilani in vista della ripresa del campionato. La marcia di avvicinamento alla sfida di sabato contro il Brescia passa dalla seduta di allenamento prevista per stamani al centro sportivo di San Piero a Grado, che precede la rifinitura di domani sul prato dell’Arena. Solo dopo quell’appuntamento scopriremo i convocati e, di conseguenza, se Marco D’Alessandro avrà davvero bruciato e completato tutte le tappe del pieno recupero dopo l’infortunio al collaterale del ginocchio. In infermeria restano soltanto i lungodegenti Matteo Tramoni e Idrissa Tourè, con Antonio Caracciolo che ha già ripreso a correre e dalla prossima settimana potrebbe gradualmente tornare a forzare per testare la tenuta del ginocchio. Sulla sponda bresciana ci sono invece diversi problemi per Rolando Maran: l’allenatore trentino con tutta probabilità sabato pomeriggio dovrà fare a meno del capitano – e leader carismatico – Dimitri Bisoli. Il centrocampista nel corso della partita con il Bari, a fine ottobre, ha rimediato un trauma contusivo osseo al ginocchio sinistro e non ha ancora ripreso a lavorare sul campo. Fuori dai giochi anche il cursore difensivo Alexander Jallow e il mediano Fabrizio Paghera. Qualche chance – pochissime, a dir la verità – di strappare in extremis la convocazione per la sfida dell’Arena ce l’ha il centravanti Gennaro Borrelli, alle prese con i fastidiosi postumi di un infortunio muscolare che non gli ha permesso di tornare a svolgere pienamente gli allenamenti con il resto dei compagni. Dovrebbe farcela invece l’esterno offensivo Fares.

M.A.