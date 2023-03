Anche Masucci rientra in gruppo

Torna ad allenarsi il Pisa al campo Cetilar di San Piero a Grado, dopo la sfida di mercoledì contro la Primavera all’Arena Garibaldi. Dopo i recuperi di Emanuele Zuelli e di Ernesto Torregrossa, ieri anche Gaetano Masucci è rientrato in gruppo. Per Luca D’Angelo quindi, a meno di colpi di scena, si profila nuovamente una rosa con tutti gli uomini a disposizione in vista della sfida di domani pomeriggio alle 14 all’Arena Garibaldi contro il Benevento. Lo staff tecnico nerazzurro ha fatto ruotare tutti gli effettivi mettendo in pratica una serie di esercitazioni tecnico-tattiche a tutto campo. Oggi pomeriggio ci sarà la consueta rifinitura, sempre sul prato dello stadio pisano, a 24 ore della sfida. Nel corso della mattinata invece sarà Luca D’Angelo a parlare con il consueto intervento in conferenza stampa di fronte ai giornalisti presenti per presentare il match. Il Benevento è la formazione che ha attualmente il peggior rendimento fuori casa di tutto il campionato. Può essere una buona occasione per la squadra di D’Angelo di tornare a vincere all’Arena Garibaldi in vista dei tre big match delle prossime settimane contro Cagliari, Bari e Frosinone. Infine resta ancora attiva la prevendita dei biglietti. Curva Nord, Gradinata e Tribuna (inferiore e superiore) sono disponibili nei punti vendita Ticketone. Sul territorio pisano sono attivi: Pisa Store (via Oberdan – Borgo Largo 22), Pisa Store (via Luigi Bianchi), Solo Pisa (via Piave) e Tifo Pisa (Fornacette). Si profila una buona cornice di pubblico all’Arena Garibaldi con almeno 7000 presenze sugli spalti. Sono ben 4950 gli abbonati nerazzurri in questa stagione.

M.B.