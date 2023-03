Anche Calabresi sarà a disposizione

Doppio allenamento dal centro sportivo Cetilar di San Piero a Grado. Sessione mattutina e pomeridiana con alcune novità. Oltre a "Tano" Masucci, già riaggregato al gruppo lunedì, anche Arturo Calabresi è tornato a effettuare una partitella con i compagni. Entrambi sono abili e arruolabili per la sfida col Cosenza di sabato pomeriggio, mentre Idrissa Tourè è ancora ai box e si confermano i dubbi dei giorni scorsi. Con molta probabilità il giocatore non sarà pronto per la partita, con la speranza di poter tornare pienamente a disposizione contro il Cagliari. Nel frattempo, proprio per la sfida con i sardi di lunedì 10 aprile sono stati riservati ben 500 biglietti omaggio, relativi al settore di tribuna inferiore, per i ragazzi rientranti nella categoria Under 14. Sarà possibile usufruire di tale promozione (fino ad esaurimento della disponibilità) solo ed esclusivamente recandosi presso il Pisa Store di via Oberdan 22 (Borgo Largo). Intanto ieri si sono concluse le sfide delle squadre nazionali con gli ultimi impegni dei calciatori nerazzurri. A partire da oggi rientreranno alla base tutti i 6 giocatori convocati: Adam Nagy, Olimpiu Morutan, Adrian Rus, Marius Marin, Ernesto Torregrossa e Tomas Esteves. Soltanto Nagy non sarà a disposizione per Cosenza, a causa della squalifica rimediata dopo il giallo in diffida contro il Benevento. Infine ieri si è conclusa l’avventura della Primavera di Marco Masi alla Viareggio Cup. Agli ottavi di finale contro il Bologna i nerazzurri sono stati sconfitti 2-1. Le energie della Primavera adesso si concentreranno sul finale di stagione per provare a raggiungere i playoff promozione.

M.B.