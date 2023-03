Un giorno di riposo per ricaricare le batterie in vista della prossima partita, lo scontro casalingo con il Benevento di sabato prossimo (alle 14) all’Arena Garibaldi. Dopo una domenica di riflessioni e di recupero energie, oggi i nerazzurri torneranno a San Piero a Grado con il consueto allenamento a porte aperte. L’appuntamento è fissato verso le 15 per tutti i tifosi che potranno così fermarsi a osservare il lavoro della squadra di D’Angelo e avere anche gli autografi, a fine sessione, dei propri beniamini. Nel frattempo la classifica si è spaccata. Genoa, Sud Tirol e Bari corrono, mentre i nerazzurri sono in un gruppetto di squadre tra i 42 e i 41 punti, aspettando che venga calendarizzato il recupero di Perugia-Reggina, sospesa a causa del terremoto in Umbria. Fino a quel momento i calabresi avranno una partita in meno, ma gli stessi punti dei nerazzurri in graduatoria. Questa settimana sono anche attese le convocazioni nelle nazionali prima del turno di riposo del 25 marzo, l’ultimo stagionale. M.B.