Allenamenti "chiusi" Le tre incognite

Non c’è stata la consueta ripresa degli allenamenti con la carica del pubblico, a causa di una settimana più "breve" in preparazione alla sfida con la Ternana di domenica 16 aprile alle 16.15. Ecco perché tutte le sessioni saranno a porte chiuse in questi giorni. All’andata i nerazzurri vinsero con i gol di Tramoni, Beruatto e Barba, mentre oggi il Pisa si ritrova a dover nuovamente inseguire per non perdere il treno playoff.

Attenzione massima, bocche cucite e allenamenti con la saracinesca abbassata. Ancora tre le situazioni da risolvere per D’Angelo e compagni. Sempre indisponibili infatti Idrissa Touré, Gaetano Masucci e Tomas Esteves. Quest’ultimo sembra l’unico in grado di poter essere reintegrato in gruppo in questi giorni, con uno specifico lavoro, in virtù dell’infortunio alla caviglia che lo ha costretto a star fermo e a non essere presente nella sfida di lunedì contro il Cagliari. Preoccupano le dichiarazioni di D’Angelo in merito a Touré: "Lo stiamo valutando, ma non abbiamo ancora stabilito delle tempistiche".

Il programma intanto prevede, nei prossimi giorni, una sessione pomeridiana oggi a San Piero a Grado, mentre domani, sempre nel pomeriggio, amichevole a porte chiuse con la Primavera di Marco Masi. Venerdì si torna nuovamente a San Piero a Grado per una seduta tecnico tattica, mentre sabato mattina la rifinitura prima della partenza per l’Umbria. Nessuna novità dal giudice sportivo che ieri si è pronunciato. Per il Pisa restano in diffida, in vista dell’incontro con la Ternana, i calciatori Beruatto e Sibilli. Nessuna squalifica né per i nerazzurri, né per i rossoverdi. M. B.