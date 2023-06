Al via i CNU 2023: tutti gli atleti del Cus Pisa impegnati a Camerino

Pisa, 16 giugno 2023 – Al via i Campionati Nazionali Universitari, in scena a Camerino e nell’Alta Valle del Chienti e del Potenza, Più di una settimana di sport per la 76esima edizione di questi campionati con oltre 3000 studenti-atleti provenienti da tutta Italia. Ci sarà spazio per molti atleti del Cus Pisa nelle varie discipline individuali e a squadre.

CALCIO A 5. Le ragazze di Chiara Figliucci scenderanno in campo lunedì 19 giugno alle ore 9-30 contro Cus Caserta nella prima giornata. Nella seconda giornata in programma sempre lunedì alle ore 17 il Cus Pisa sfiderà Cus Trento. Nella terza giornata in programma martedì 20 alle ore 10.30 la squadra del Cherubino sfiderà Cus Milano e nel pomeriggio (ore 16) se la vedrà con Cus Bari. Nella quinta giornata mercoledì 21 giugno il Cus Pisa effettuerà il turno di riposo. In base alla classifica del girone unico la prima classificata e la seconda classificata si sfideranno nella finalissima mercoledì 21 giugno alle ore 18. La finale terzo e quarto posto andrà in scena sempre mercoledì 21 giugno alle ore 16.30. In caso di parità in classifica ovviamente conterà in ordine lo scontro diretto e la differenza reti negli scontri diretti o la differenza reti. Le gare del primo turno si svolgeranno in un tempo della durata di 20 minuti, mentre le gare di finale si giocheranno al meglio dei due tempi di 30 minuti ciascuno. In caso di parità nei tempi regolamentari della finalissima sono previsti due tempi supplementari da cinque minuti ciascuno, mentre nel caso di parità nei tempi regolamentari nella finale terzo e quarto posto si procederà con i calci di rigore. ROSA CNU CALCIO A 5 FEMMINILE CUS PISA: Annarita Russo, Chiara Tamaiuolo, Angelica Ranzani, Barbara Alfieri, Chiara Maggi, Caterina Martini, Lisa Buratti, Gaia Giammattei, Martina Bonistalli, Maria Ramirez. All. Chiara Figliucci.

ATLETICA. L’Atletica del Cus Pisa scende in campo a Camerino nei giorni 24 e 25 giugno. Maschili. Per i ragazzi Marco Morini si cimenterà nei 100 e 200 metri. Dario Fazzi e Filippo Girardi saranno i protagonisti dei 400 metri. Sempre Filippo Girardi e Mauro Giuliano se la vedranno nella gara degli 800, mentre Paolo Marsili correrà nei 1.500 metri dove vuol migliorare il suo 4.08.4. Lorenzo Bellinvia e Lorenzo Noè saranno protagonisti nei 5.000 metri, mentre Federico Quinti gareggerà nei 110 hs. Nei 400 hs spazio a Edoardo Pasquale e Alessandro Falcetta. Nei 3.000 Siepi Lorenzo Bellinvia cercherà di migliorare il suo 9.32.90. Nella Staffetta 4X100 spazio a Dario Fazzi, Alessandro Falcetta, Edoardo Pasquale e Filippo Girardi. Nel salto in lungo spazio a Jacopo Quarratesi e Andrea Rinaldi, mentre nel salto con l’asta Jacopo Fiorini cercherà di migliorare il suo 4.40. Femminile. Molti le atlete in gara Nei 100 e nei 200 Eleonora Ricci e Margherita Guarducci gareggiano cercando di migliorare il loro record personale. Negli 800 e nei 3000 siepi spazio a Lucia Crosta classe 2002 che cercherò di migliorare il suo 2’.26”. Nei 100 hs spazio a Gioele Giovannini e nei 400 hs si affiderà a Greta Morreale. Parteciperanno alla Steffetta 4X100 Valentina Arcamoni, Marta Giovannini, Margherita Guarducci e Greta Morreale. Nel salto in lungo Marta Giovannini (5.84) e Valentina Arcamoni (5.67) cercheranno di migliorare il loro record personale, mentre Rebecca Raiola promettente classe 2000 sarà protagonista del salto con l’asta. Ilaria Sangiacomo si cimenterà nel lancio del Martello.

BASKET. La Fase Finale dei CNU di Basket 2023, che si svolgerà da martedì 20 a sabato 24 giugno nella palestra di CastelRaimondo (MC). Il Cus Pisa che lo scorso anno si è piazzato al terzo posto, è stato inserito nel girone B insieme a Genova, Caserta e Milano. Nel girone A ci saranno Bologna, Torino, Verona e Bari. Definito anche il calendario degli incontri. Prima giornata prevista per martedì 20 giugno e con il Cus Pisa che se la vedrà nell'ultima sfida della giornata intorno alle 17 con Cus Caserta che a distanza di molti anni torna a partecipare ai CNU con una squadra di pallacanestro fortemente voluta dal presidente Vincenzo Corcione, grande appassionato di basket con alla guida Coach Alfonso Moretti. Il Cus Caserta ha avuto la meglio nel doppio confronto di qualificazione con Cus Cassino con due successi abbastanza larghi così come il Cus Pisa che ha sconfitto nelle due gare Cus Camerino. In caso di successo i ragazzi di Coach Cristiano Forti e Pietro Leoncini sfideranno mercoledì 21 giugno la vincente di Milano e Genova, in caso di sconfitta scenderanno in campo alle ore 9,30 sempre con la perdente della sfida Milano-Genova. Venerdì 23 e sabato 24 giugno a partire dalle ore 15.30 si disputeranno rispettivamente semifinali e finali.

LOTTA E KARATE. La lotta è in programma domenica 18 giugno, mentre il karate, è previsto per sabato 24 e domenica 25 giugno. Per il Karate Maschile in gara Lorenzo Giraldi, Mattia Corona e Marco Orofendi. Per il karate femminile spazio a Chiara Giraldi, Sophia Simoncini e Martina Cianchi. Per la lotta greco romana spazio a Davide Paolo Santochi e Simon Devine Caleb.

SCHERMA. Le finali di Scherma ai CNU di Camerino sono in programma a Pieve Torino (MC) nei giorni martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 giugno. Alle gare femminili parteciperanno Alessia Giannecchini e Sara Pintucci.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE. “Anche quest’anno i nostri atleti parteciperanno ai campionati universitari di Camerino. Sarà per loro una settimana intensa e speriamo piena di soddisfazione nelle varie discipline. Anche quest’anno il Cus Pisa sarà presente con molti atleti, segno di un buon lavoro delle nostre sezioni e di una buona pratica sportiva all’interno del nostro centro” afferma il professor Stefano Pagliara presidente del Cus Pisa.