Al Var ci sarà Nasca fischietto di Bari

A distanza di giorni non si placano le polemiche dopo Pisa-Bari. In seguito alla decisione da parte della società nerazzurra di non presentare il ricorso dopo il rigore assegnato ai pugliesi in seguito al tocco dell’arbitro, mentre il giudice sportivo si riunirà all’inizio della prossima settimana per dare il proprio verdetto, con la conferma del risultato della partita, ieri sono arrivate le nuove designazioni arbitrali per le gare del fine settimana. Spicca l’assegnazione in sala Var dI un direttore di gara di Bari, Luigi Nasca che sarà coadiuvato da Francesco Meraviglia di Pistoia, lo stesso che sanzionò i nerazzurri con tre espulsioni la scorsa stagione in Cittadella-Pisa, costringendo la squadra di D’Angelo a terminare addirittura in 8 uomini la partita. Uscita la notizia infatti molti tifosi hanno commentato, sia sulle pagine della Lega B, sia su quella del Pisa Sporting Club e sui gruppi di discussione con grande ironia, evidenziando come possa essere una beffa una tale decisione, proprio in seguito a quanto accaduto contro il Bari. L’arbitro invece è Rosario Abisso di Palermo che ha arbitrato i nerazzurri 8 volte. Spicca in queste gare l’arbitraggio di Vicenza-Pisa 2-1, quando i nerazzurri persero nel 2017 la Serie B con in panchina il tecnico Gennaro Gattuso.

Intanto ieri è stata giornata di doppio allenamento per il Pisa Sporting Club dai campi di San Piero a Grado. Confermata l’assenza di Idrissa Touré, ancora ai box, con lo staff che spera di recuperarlo per il Frosinone, mentre restano in dubbio sia Alessandro De Vitis, sia Ettore Gliozzi per la partita di lunedì pomeriggio contro l’Ascoli.

M.B.