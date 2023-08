Ahi Morutan! Vuole restare in Turchia Il folletto rumeno si allontana sempre più

di Michele Bufalino

Proseguono a tappeto le trattative del Pisa Sporting Club per completare la rosa a una settimana dall’esordio in Serie B contro la Sampdoria e nel giorno dell’ultima amichevole pre-campionato contro la Carrarese all’Arena. Continua a tenere banco l’affare-Morutan, vera telenovela di questa lunga telenovela dell’estate. I media turchi però ribadiscono che il giocatore è praticamente a un passo dall’Ankaragucu e, nonostante il doppio pre-contratto firmato sia col Pisa che con la squadra turca, sembrerebbe prevalere la volontà del calciatore di rimanere in Turchia. Secondo quanto riferiscono i media turchi il rumeno sarebbe ormai a un passo e a meno di colpi di scena, per i nerazzurri, l’affare sarebbe sfumato, tanto che, nella notte, potrebbe essere arrivata una svolta decisiva. Può emergere invece qualcosa di molto interessante dal viaggio di Giovanni Corrado in Svizzera. Non è ancora nata una trattativa ma i dirigenti nerazzurri, giungono conferme, hanno iniziato ad approfondire i profili dei due calciatori del Lucerna, l’attaccante under 21 sloveno Jakub Kadak, che può anche ricoprire il ruolo di trequartista e ala e Lars Villiger, punta centrale di 20 anni. Nei prossimi giorni si capirà se i nerazzurri spingeranno per i due calciatori. Qualcosa di più concreto invece si muove da Benevento, con la società giallorossa che ha accettato di poter cedere Gennaro Acampora, 29 anni. Il presidente Vigorito infatti ha dato mandato al direttore sportivo Carli di lasciare andare il giocatore. Il suo sostituto in giallorosso sarà l’ex Pisa Marco Pinato, mentre la società nerazzurra resta l’unica ad aver richiesto il centrocampista con i dirigenti che stanno valutando l’ultima offerta di 400 mila euro. A facilitare potrebbe anche essere la posizione di Emanuele Zuelli. Il Benevento cerca proprio un regista arretrato con le stesse caratteristiche e, visto che per il momento non si è concretizzata ancora la sua partenza, il giocatore potrebbe essere inserito eventualmente nell’affare. Zuelli ha fatto tutta la preparazione col Pisa giocando anche tutte le amichevoli tranne quella col Como ed è in buona forma fisica. Confermato l’interessamento, ma non una priorità, da parte del Pisa, per Facundo Gonzalez della Juventus. I bianconeri preferirebbero farlo giocare in Serie B per farlo crescere senza pressioni con Pisa e Sampdoria che rappresenterebbero il posto ideale per la sua crescita. Si attende inoltre la decisione definitiva di Mattia Valoti, 29 anni, del Monza, dopo l’apertura dei giorni scorsi, ma ieri, secondo quanto si apprende, si sarebbe inserito anche il Bari, dopo l’apertura del procuratore del giocatore alla possibilità di giocare nuovamente in Serie B. Nessuna novità anche per il centrocampista Markus Solbakken, 23 anni, del Viking, mentre il Pisa attende una risposta dal club norvegese dopo l’ultima offerta di oltre 2 milioni. Sul fronte uscite ieri è diventata ufficiale la cessione a titolo definitivo dell’attaccante Leonardo Ubaldi al Rimini.