Adesso sette finali da non sbagliare Ecco il cammino che conduce ai playoff

Sette finali evitando qualsiasi passo falso per raggiungere i playoff. E’ questo l’obiettivo dei nerazzurri che lunedì 10 aprile (alle 18) inizieranno il loro cammino contro il Cagliari in un difficile scontro diretto d’alta quota. Le gare successive prevedono una sfida alla Ternana in trasferta il 16 aprile alle 16.15, quindi un nuovo scontro diretto, alla stessa ora, contro il Bari, il 23 aprile. Il primo maggio invece sarà Ascoli-Pisa (alle 15) per poi vedere la squadra nerazzurra affrontare il Frosinone 5 giorni dopo, ancora una volta in casa, alle 14. Le ultime due gare saranno contro Brescia, in trasferta, il 13 maggio alle 15 e contro la Spal il 19 maggio alle 15. Nella migliore delle ipotesi le ultime due avversarie dei nerazzurri potrebbero già essere retrocesse, ma l’attenzione dovrà rimanere massima. A quel punto sarà decisa la griglia playoff, ma nulla è scontato: i nerazzurri possono ancora arrivare a giocarsi il terzo posto o addirittura uscire dalla "rosa".

M.B.