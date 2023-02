Addio a Castagner "Siamo addolorati"

i è spento all’età di 82 anni l’ex allenatore Ilario Castagner. Fu tecnico del Pisa nella stagione 1991-92, quando subentrò a Luca Giannini in panchina, portando il Pisa al sesto posto della classifica, sfiorando la risalita in Serie A sfuggita un anno prima. Quel Pisa aveva nella sua squadra giocatori del calibro di Chamot, Simeone, Bosco, Taccola, Fortunato e Rotella e l’attacco era guidato dalla coppia gol composta da Scarafoni e Ferrante. I nerazzurri nel corso di quella stagione, con Castagner in panchina, arrivarono fino agli ottavi di finale di Coppa Italia, poi eliminati dal Genoa di Gianluca Signorini. Merito della gestione Castagner fu quello di portare una squadra dal ventesimo posto al sesto in classifica, rimontando ben quattordici posizioni, per un vero e proprio record. Con una nota la società nerazzurra ha ricordato l’allenatore: "Il Pisa Sporting Club si unisce al cordoglio per la scomparsa di Ilario Castagner, grande allenatore che guidò i Nerazzurri portandoli ad un passo dalla Serie A nel 1991-1992 - dichiara il Pisa con un comunicato -. Il Presidente Giuseppe Corrado a nome della Società esprime le più sentite condoglianze alla famiglia". Castagner fu anche l’allenatore del Perugia dei miracoli che nel 1978-79 sfiorò lo scudetto, terminando la sua corsa al secondo posto e da imbattuto, un record perdurato per decenni. Concluse la carriera di allenatore nel Perugia, allenato nuovamente dal 1993 al 1995 e nella stagione 1998-99, prima di ritirarsi definitivamente dall’attività di calciatore, stabilitosi ormai in pianta stabile nella città umbra.