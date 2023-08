‘Ace’ ai leoni da tastiera Francesco batte gli haters

PISA

Un video di denuncia, nel quale legge le offese, pesanti, ricevute sui social da persone che avevano scommesso sui suoi risultati, diventato immediatamente virale. È quello pubblicato sul proprio profilo Instagram, (poi ricondiviso da tantissimi) da Francesco Maestrelli, giovane tennista (classe 2002), nato e cresciuto a Pisa, che quest’anno è riuscito ad arrivare fino alla posizione 149 nella classifica ATP.

Francesco, il tuo video ha riscosso immediatamente un grande successo mediatico. Ha avuto dei riscontri anche sul campo?

"Il successo del video è stato enorme, andando oltre le aspettative, e purtroppo ha finito per oscurare le prestazioni sportive".

Come nasce l’idea del video? Immagino che tu non sia l’unico a ricevere questi messaggi

"No, non sono l’unico. L’idea del video inizialmente era nata come un progetto collettivo, ma alla fine sono stato io il solo a pubblicarlo. Purtroppo, dobbiamo convivere con offese di questo tipo, ma era stato superato il limite".

Che riscontro ha avuto il video?

"Ho ricevuto molti messaggi, molti più di quanti me ne aspettassi. La risposta è stata un boom mediatico allucinante. Cose mai viste prima. Ciò mi ha fatto permesso poter vedere nuovamente l’umanità nelle persone".

Ma adesso passiamo al campo, questa stagione hai raggiunto un traguardo importante.

"Sì, sono entrato in top 150 a giugno, dopo il torneo di Parma. Per me questo era un obiettivo".

E ora? Quali le prospettive?

"La prospettiva è quella di assestarsi. Ho scelto di giocare tanto questa stagione, di confrontarmi il più possibile, senza concentrarmi e dare troppo peso alla classifica. Attualmente non sto vivendo un momento facile, ma era messo in conto".

Ma Maestrelli è cresciuto guardando chi? Quale è stata l’ispirazione?

"Sono cresciuto guardando Roger Federer. Non posso però dire che sia la mia ispirazione, perché come giocatore sono un tipo totalmente differente. Ma ho un aneddoto: quando perse le Finals a Londra, la delusione era tanta che non mangiai".

E il rapporto con gli altri italiani del circuito come è? Musetti è tuo coetaneo

"Sì, infatti con Lorenzo abbiamo giocato tanto, soprattutto da piccoli. Facevamo squadra insieme, rappresentando la Toscana, da quando avevamo dieci anni, fino ai 12-13. Manteniamo un rapporto di amicizia. L’anno scorso ho avuto la fortuna di conoscere Berrettini".

Professionismo, ma anche studio. Come sta andando?

"Mi sono diplomato al Liceo scientifico, al Dini. Dopo il diploma mi sono iscritto all’Università a Economia. Far coincidere professionismo e studio al momento è difficile, anche perché mi trovo al ventottesimo torneo stagionale. Sono partito a dicembre per l’Australia e non mi sono più fermato. Troverò il modo".

Chiudiamo così: obiettivo futuro?

"I prossimi Australian Open".

Lorenzo Vero