"Abbiamo giocato alla pari contro il Cagliari Stiamo completando la nostra crescita"

"Penso che la squadra sia scesa in campo con la faccia giusta, con l’atteggiamento più adeguato. E questo deve essere il punto di partenza per lasciarci alle spalle i risultati troppo altalenanti conquistati nelle scorse settimane". Arturo Calabresi, al termine del pareggio conquistato con il Cagliari, ha le idee chiare: "Stiamo compiendo un percorso di crescita che non è ancora arrivato a compimento. Abbiamo dimostrato molte volte il nostro valore, ma in altre occasioni siamo scivolati, anche in modo inatteso, incassando battute d’arresto che hanno frenato la nostra corsa in classifica". "Abbiamo giocato alla pari con una compagine fortissima, infarcita di campioni per la cadetteria. Se noi siamo riusciti a equilibrare tecnica, agonismo e qualità al cospetto di questi avversari, significa che lassù possiamo starci. Se comprendiamo di dover soffrire, come abbiamo fatto oggi, nelle ultime sei gare ci toglieremo enormi soddisfazioni".

M.A.