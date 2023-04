"Abbiamo fatto una brutta figura, ci dispiace Ci facciamo trascinare troppo dagli episodi"

Consapevolezza di una crisi, soprattutto mentale. Parola di Antonio Caracciolo al termine di Ternana-Pisa: "Il gruppo è consapevole della brutta figura che abbiamo fatto, soprattutto nel secondo tempo - dichiara -. Ci stiamo facendo trascinare troppo da questi episodi negativi, li stiamo subendo troppo a livello mentale e appena ricapitano non reagiamo nel modo giusto". La luce si è spenta a un certo punto del primo tempo: "Non so cosa sia successo - prosegue -. Dal campo eravamo partiti bene dal punto di vista fisico e del gioco. Poi verso la fine del primo tempo abbiamo avuto qualche problema e non è andata come volevamo". "Abbiamo perso un’occasione importante - conclude Caracciolo -, fortunatamente ce ne saranno altre come domenica prossima col Bari. Sarà una battaglia. Sappiamo che è uno scontro importante, giochiamo in casa e questa dovrà essere la nostra forza".

M.B.