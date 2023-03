"Abbiamo capitalizzato al meglio le occasioni Una vittoria che ci rilancia in chiave playoff"

Il difensore nerazzurro Federico Barba, al termine di una partita conclusa senza subire gol si gode il successo esterno in quel di Parma: "C’era un’aria che lasciava intendere quanto le due squadre si temessero, ma abbiamo dimostrato il nostro valore - dichiara il centrale del Pisa -. Abbiamo capitalizzato la nostra migliore occasione e questo risultato è stato molto importante per noi e ci rilancia in ottica playoff". Barba loda il lavoro del reparto arretrato: "Nel finale ci siamo difesi bene e ci ha dato una mano Nicolas sulle palle alte - prosegue Barba -. Con Vazquez in quella posizione non era facile codificare il gioco offensivo del Parma, cercavano sempre profondità e imprevedibilità, ma abbiamo fatto la nostra partita ordinatamente, senza sbavature difensive". Adesso gli occhi al Palermo all’Arena: "E’ bene che la partita col Palermo arrivi subito, così possiamo rimanere concentrati al massimo - conclude il difensore -. Giochiamo in casa e vogliamo assolutamente i tre punti".