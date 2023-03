A Scuola di soccorso, la Misericordia nelle scuole del territorio

Il progetto Asso

Vicopisano (Pisa), 3 marzo 2023 - La Misericordia Vicopisano ha terminato la prima parte di un importante percorso, "A Scuola di SOccorso", progetto ASSO, nelle quinte della primaria e nelle terze della secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Ilaria Alpi di Vicopisano, in virtù di un protocollo d'intesa tra Ufficio Scolastico Regionale Federazione Regionale delle Misericordie (e tra Ministero dell'Istruzione e Confederazione Nazionale delle Misericordie). I volontari continueranno la formazione, come prevista da ASSO, nelle scuole dell'infanzia e nella quinta elementare della scuola di Uliveto Terme.

PROGETTO - "È un progetto meraviglioso e, lo dico a nome dell'Amministrazione - afferma l'assessora alle Politiche Sociali, Valentina Bertini - siamo entusiasti sia di come è strutturato sia dell'empatia che si è creata con i formatori della Misericordia, molto competenti e bravi, che della risposta e del coinvolgimento delle varie classi. Prima del protocollo d'intesa che ha portato ASSO nelle nostre scuole, avevamo già iniziato un percorso simile, consapevoli dell'importanza di fornire ai ragazzi le nozioni di primo soccorso e di renderli edotti su questo, riscontrando anche in quel caso grandissima attenzione. ASSO ci ha consentito di fare un notevole passo in avanti, per come è stato pensato ed è articolato, e ringraziamo ancora la Misericordia, i volontari che hanno partecipato e il Governatore Marco Fagiolini."

SCUOLA - In cosa consiste la scuola di soccorso lo spiega proprio Fagiolini. "C'è un modulo per ogni scuola, dall'infanzia fino alle secondarie di secondo grado - afferma - in base a cosa possono effettivamente fare i bambini e i ragazzi in caso di emergenza. C'è una prima parte di percorso che è emozionale, legata alla gestione della paura e a come rispondono in caso di difficoltà e bisogno degli altri, e una parte più pratica in cui agli studenti vengono dati elementi di conoscenza e informazioni su come agire e cosa fare. Dalle indicazioni per la chiamata di emergenza al 118 alla primaria all'utilizzo del Dae alle superiori, passando per le nozioni di massaggio cardiaco sul manichino per le terze medie ecc. Bambini e ragazzi hanno dimostrato apertura, sensibilità e molto interesse." Il progetto ASSO, che attesta l'esigenza della scuola di ampliare l'offerta formativa con rilevanti conoscenze di primo soccorso e dei comportamenti da tenere, in caso di malori o infortuni, prevede anche la consegna di un attestato a ogni giovane partecipante. Un punto di partenza e uno strumento di riflessione anche per spalancare gli occhi sul mondo del sociale e del volontariato.

M.B.