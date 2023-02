A San Rossore spira forte il vento dell’Est

di Renzo Castelli

Pardubice è una località posta nella repubblica cèca, nella parte orientale della Boemia. Il centro è conosciuto come autentica fucina di cavalli addestrati per gli ostacoli, qualcosa di simile a Cheltenham e ad Aintree in Inghilterra, ad Auteil in Francia e, fatte le debite proporzioni, a Merano in Italia. E ogni anno, ormai da troppi anni, i cavalli percorrono centinaia di chilometri per venire dall’est Europa (anche i polacchi sono speso della partita) a pizzicare i grandi premi del programma pisano. E’ quanto acceduto anche ieri a San Rossore. Sui 4000 metri della 75^ Gran Corsa Siepi Nazionale, Gruppo I, il favorito Mauricius, montato dall’asso Jozseph Bartos e allenato dall’altro Joszeph, il cèco Vana, ha stravinto battendo la francese Le Petite Nice. A premiare, poiché la corsa ha raccolto dal 2014 l’eredità della Gran Corsa Siepi di Roma, il direttore dell’ippodromo delle Capannelle, Elio Pautasso.

Il pomeriggio era dedicato a corse di massimo livello con altre due prove di Gruppo. Nel 31° Criterium d’Inverno (Gruppo II) riservato ai cavalli di 4 anni, successo del polacco Burschi (R. Bens) sul favorito Bad Drake. Infine lo steeple chase di apertura, il 22° premio “Neni da Zara”, Gruppo III, nel quale il cèco Ramuntcho (J. Bartos) ha preceduto il compagno di scuderia Sopran Mistery. I vincitori delle tre classiche hanno fatto incetta di coppe e di oggetti d’onore consegnati, oltre che dal direttore di Capannelle, anche da quello di Alfea, Emiliano Piccioni.

Il programma aveva anche nelle corse in piano motivi d’interesse. La prova di maggiore spessore tecnico era la condizionata dedicata a Ildo Tellini, indimenticato trainer pisano (il fratello Marino fu a lungo massaggiatore del Pisa Sporting Club), vincitore fra l’altro di tre edizioni del premio “Pisa”. Nove soggetti di buon livello al via e binocoli puntati su Il Grande Gatsby che fu il vincitore del 132° premio “Pisa”. Il favorito, montato da Dario Di Tocco, non ha deluso precedendo senza patemi Kronangel. A consegnare all’allenatore Endo Botti l’oggetto in palio sono state Mietta e Cristina Tellini con il piccolo Lorenzo. I cavalli di 3 anni avevano a disposizione due condizionate maiden. In quella sui 1500 meri - premio dedicato a Enzo Gabbrielli che fu uomo di fiducia di trainer di grandissimo livello (Federico Tesio, Tonino Pandolfi, Federico Regoli – netto successo del dormelliano Friedrich. Catone e Leda Gabbrielli hanno consegnato la coppa in palio al fantino vincitore, Silvano Mulas. L’altra condizionata maiden, il premio “A.B. Store” sul doppio chilometro con 12 cavalli al via, ha visto il successo di Enrico dei Grif; a premiare Berto Vacca e Arianna Beconcini. Infine, nell’handicap di chiusura It Is Now (C. Colombi) ha battuto Big Strong.