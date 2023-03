A San Giuliano (Terme) il 9° Palio dei Comuni

di Renzo Castelli

PISA

A San Rossore, alle 17.25, sventolio di bandiere dopo che Wallaby ha tagliato vittorioso il traguardo del 9° Palio dei Comuni della provincia di Pisa che era abbinato al comune San Giuliano Terme nel premio "Palazzo Gambacorti", metri 2000. Wallaby ha battuto il favorito Blonde Queen (Buti). Festa grande in premiazione dove, in assenza (per impegni personali) del sindaco di San Giuliano Terme Di Maio a ritirare il drappo, che è stato realizzato dalla pittrice Sara Guerrini, è stato l’assessorea allo sport Roberta Paolicchi. Festeggiatissimo il fantino che era in sella al vincitore, Stefano Cherchi: lavora in Inghilterra ed era giunto alle 13 all’aeroporto di Pisa.

Si era arrivati alla finale che ha portato al successo di Wallaby con i 7 comuni classificatisi ai primi due posti nelle tre batterie più un settimo estratto a sorte fra i tre terzi arrivati. In lotta, quindi, i comuni di Buti, Lajatico, Chianni, Bientina, San Giuliano Terme, Vicopisano, Montopoli. Nel premio “Palazzo Sassetti”, metri 2000 ha vinto Hard Worker (A. Satta) che era abbinato a Lajatico; al secondo posto Coaxiorum (Bientina). Nera Sassetti ha quindi consegnato la coppa in palio al proprietario del cavallo vincitore. Sui 1500 metri del premio “Rotary Club San Giuliano Terme Fibonacci” (club di recente formazione, quindi una new entry nel programma del Prato degli Escoli) ha vinto Infernale (M. Sanna) che era abbinato al comune di San Giuliano Terme; al secondo posto Breguet Man (Chianni). Il presidente Maurizio Sbrana ha consegnato la coppa in palio al proprietario del cavallo vincitore. Terza prova abbinata ai comuni del palio, il premio "San Rossore Turf Club", metri 2000, che festeggiava ieri i suoi 26 anni di vita. Successo di Viburno (A. Mezzatesta) abbinato a Buti; al secondo posto Soul Sister (Calci) In questo caso la coppa in palio, consegnata dal vicepresidente del Turf Club, Stefano Mazzanti, è andata al fantino del cavallo vincitore, Andrea Mezzatesta.

La quinta corsa, senza abbinamenti, era il premio "Lions Club Pisa Certosa", metri 1200. Successo di Kodiac Club (A. Fele) e consegna della coppa in palio al proprietario del cavallo vincitore dalle mani del presidente Federico Papa. Quindi il premio "Palazzo Gambacorti" del quale si è già ampiamente parlato. In chiusura la corsa riservata alle amazzoni, l’unica della stagione. Sulla distanza dei 1500 la brava Daniela Cherio ha vinto in sella a Criminal Grey.

Non si corre giovedì ma l’appuntamento è per domenica 2 aprile nella quale saranno programmati il 133° premio "Pisa" (Listed Race) ma anche altre corse di grande interesse tecnico e spettacolare come il 24° premio "Regione Toscana" (Listed Race) e il 65° premio “San Rossore” (Handicap Principale).